Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, haziran ayına ilişkin ihracat ve ithalat verilerini değerlendirerek, Türkiye ekonomisinin dış ticarette güçlü performansını sürdürdüğünü belirtti. Şimşek, enerji fiyatlarındaki yükselişin önümüzdeki dönemde dış ticaret dengesi üzerinde etkili olabileceğini ancak cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalmasının beklendiğini açıkladı.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, haziran ayında takvim etkisinin de katkısıyla ihracat ve ithalatın güçlü bir görünüm sergilediğini ifade etti. Küresel ticarette devam eden belirsizliklere rağmen ihracatın dirençli yapısını koruduğunu vurgulayan Şimşek, yılın ikinci çeyreğinde ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,2 arttığını ve yıllıklandırılmış ihracatın 277,9 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

İthalat Artışı Daha Sınırlı Kaldı

Şimşek, aynı dönemde ithalatın yüzde 4,6 artış gösterdiğini belirterek, ihracattaki yükselişin ithalata kıyasla daha güçlü gerçekleştiğine dikkat çekti. Ancak enerji fiyatlarındaki artışın gecikmeli etkilerinin önümüzdeki dönemde dış ticaret dengesi üzerinde etkili olabileceğini ifade etti.

"Cari Açık Sürdürülebilir Seviyelerde Kalacak"

Cari dengeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Şimşek, yılın geri kalanında cari açığın sınırlı ölçüde artabileceğini ancak sürdürülebilir seviyelerde kalacağını öngördüklerini belirtti.

Şimşek, uygulanan ekonomi politikalarının Türkiye'nin dış dengesi üzerindeki olumlu etkilerine işaret ederek, "Güçlenen makroekonomik çerçeve ve uyguladığımız politikalar sayesinde ekonomimizin şoklara karşı dayanıklılığı artmaya devam ederken, dış dengede kalıcı ve sürdürülebilir iyileşme de desteklenmektedir." ifadelerini kullandı.