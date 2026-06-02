“Ankara’nın termal turizmde hak ettiği yere ulaşma zamanı geldi”

Ankara ülkemizin başkent olmasının yanında kendisine özgü değerleri ile de her zaman ön plana çıkan illerimizin başında geliyor.

Sonsöz Gazetesi’nden M. Umut Karakülah’ın haberine göre; simidiyle, döneriyle, kedisiyle meşhur olan Ankara termal turizm açısından da son derece zengin kaynaklara sahip bir şehir. Ankara’da termal turizm denince akla gelen ve ön plana çıkan ilçeler ise Haymana ve Kızılcahamam.

Zengin mineral kaynaklarına sahip şifaları suları ile Haymana’da termal turizm yatırımları ile adından sıkça söz ettiren “Doktor’un Oteli” işletmesinin Genel Müdürü ve aynı zamanda TÜSİAV Turizm Platformu Eş Başkanı Dr. Ali Cenk Yorulmaz, SONSÖZ’e konuştu.

Özellikle 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde başta Ankaralılar olmak üzere çevre illerden gelen yoğun bir talebi karşılayan “Doktor’un Oteli”nin konuklarından birisi de TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak ve eşi Nermin Sarıtoprak oldu. Sarıtoprak çiftinden tam not alan “Doktor’un Oteli”nin Genel Müdürü Dr. Ali Cenk Yorulmaz, sorularımızı içtenlikle yanıtladı.

- Öncelikle Ali bey sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Sektöre ne zaman ve nasıl başladınız?

- Dr. Ali Cenk Yorulmaz: Turizm sektörüne nasıl başladığım sorusunu sıkça alıyorum. Aslında hikâyem turizmle değil, mühendislikle başladı. Lisans eğitimimi Endüstri Mühendisliği alanında tamamladıktan sonra yaklaşık iki yıl mühendis olarak çalıştım. Tam bu dönemde ailemizin Haymana’daki termal turizm yatırımları ortaya çıktı. Turizm sektörünü daha yakından tanımak amacıyla İsviçre’de otel yönetimi alanında yüksek lisans programına başvurdum ve kabul almamla birlikte hayatımın yönü tamamen turizme doğru evrildi.

Yüksek lisans eğitimim sonrasında dünyanın turizm alanındaki en gelişmiş pazarlarından biri olan Amerika Birleşik Devletleri’nde çalışma fırsatı buldum. Orlando’da sektörün önde gelen işletmelerinden birinde geçirdiğim bir yıl boyunca misafir deneyimi, hizmet kalitesi ve destinasyon yönetimi konularında önemli tecrübeler edindim. Daha sonra Türkiye’ye ve Haymana’ya dönerek termal turizm alanında çalışmaya başladım.

Eğitim yolculuğum ise burada sona ermedi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde MBA programını tamamladım, ardından Atılım Üniversitesi’nde işletme alanında doktoramı bitirdim. Bugün ise turizm sektöründeki çalışmalarımın yanında Ankara Üniversitesi’nde yarı zamanlı olarak ders veriyor, akademi ile sektör arasındaki bağı güçlendirmeye çalışıyorum.

“TÜRKİYE JEOTERMAL KAYNAK SAYISI BAKIMINDAN AVRUPA’NIN EN ZENGİN ÜLKESİ”

- Ülkemizi doğal kaynakları açısından değerlendirecek olursanız neler söylersiniz?

- Dr. Ali Cenk Yorulmaz: Bu süreçte gördüğüm en önemli gerçeklerden biri şu oldu: Türkiye, sahip olduğu termal kaynaklar bakımından dünyanın en şanslı ülkelerinden biri olmasına rağmen, bu zenginliği ekonomik değere dönüştürme konusunda hâlâ büyük bir potansiyel barındırıyor. Türkiye, jeotermal kaynak sayısı bakımından Avrupa’nın en zengin ülkesidir. Ancak uluslararası ölçekte bakıldığında sahip olduğumuz doğal avantajlarla elde ettiğimiz turizm gelirleri arasında hâlâ önemli bir fark bulunmaktadır.

Dünya turizminde son yılların en hızlı büyüyen alanlarından biri wellness turizmidir. Global Wellness Institute verilerine göre küresel wellness ekonomisinin büyüklüğü 2024 yılı itibarıyla 6,8 trilyon dolara ulaşmıştır. Önümüzdeki birkaç yıl içinde bu rakamın 10 trilyon dolara yaklaşması beklenmektedir. Bu rakamlar bize önemli bir şeyi gösteriyor: İnsanlar artık yalnızca hastalandıklarında sağlık hizmeti aramıyor. Sağlıklı kalmak, kaliteli yaş almak, stresten uzaklaşmak, daha iyi uyumak ve yaşam kalitesini artırmak için seyahat ediyorlar.

“ANKARA’NIN TERMAL TURİZMDE SIÇRAMA YAPABİLMESİ İÇİN ÖNCELİKLE ORTAK BİR VİZYON OLUŞTURULMALI”

- İşte tam bu noktada Ankara’nın yeri ve konumunu nasıl değerlendirirsiniz?

- Dr. Ali Cenk Yorulmaz: Ankara bu noktada son derece büyük bir öneme sahip. Haymana, Kızılcahamam, Ayaş ve Beypazarı gibi bölgelerimiz son derece değerli termal kaynaklara sahiptir. Özellikle Haymana’nın termal suyu, mineral yapısı ve sıcaklık özellikleri açısından uluslararası düzeyde rekabet edebilecek niteliktedir. Buna Ankara’nın güçlü ulaşım altyapısını, yüksek hızlı tren bağlantılarını, uluslararası havaalanını, gelişmiş sağlık kuruluşlarını ve üniversitelerini eklediğimizde ortaya çok önemli bir potansiyel çıkmaktadır. Ancak artık yalnızca termal suya sahip olmak yeterli değildir.

Yeni nesil ziyaretçiler deneyim satın alıyor. Wellness programları, longevity konsepti, sağlıklı yaşam uygulamaları, kaliteli gastronomi, doğa deneyimleri, sürdürülebilirlik uygulamaları ve güçlü marka hikâyeleri destinasyonların başarısını belirliyor. Ankara’nın termal turizmde sıçrama yapabilmesi için öncelikle ortak bir vizyon oluşturulmalıdır. Kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, sektör temsilcileri ve yatırımcılar aynı hedef doğrultusunda hareket etmelidir. Ankara’nın termal değerleri yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası pazarlarda da daha görünür hale getirilmelidir.

Bunun yanında tesislerimizin wellness odaklı dönüşümlerini hızlandırmamız gerekiyor. Dünyadaki başarılı örneklere baktığımızda termal turizmin artık sağlık, spor, beslenme, psikolojik iyi oluş ve yaşam tarzı kavramlarıyla birlikte ele alındığını görüyoruz.

Ben Ankara’nın önümüzdeki yıllarda yalnızca Türkiye’nin değil, Avrupa’nın önde gelen termal ve wellness destinasyonlarından biri olabileceğine inanıyorum. Bunun için gerekli doğal kaynaklara, bilgi birikimine, insan kaynağına ve ulaşım altyapısına sahibiz. Artık sahip olduğumuz bu potansiyeli doğru yatırımlar ve vizyoner bir yaklaşım ile dünyaya açma zamanımız geldi. Yeter ki yatırımcılarımız bu sektörden çekinmesin, şimdi doğru başlayanlar sektörün lokomotifi olacaklardır.

