“ Talepler Karşılanmazsa 14 Haziran’da Ankara’dayız”

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası ve 1611 mülakat mağduru öğretmenler, yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek ve çözüm taleplerini dile getirmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde basın açıklaması yaptı.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; açıklamaya Halkevleri Platformu, Emek Partisi (EMEP), Emekçi Hareket Partisi (EHP) ve Devrimci Gençlik Dernekleri de destek verdi. Özel sektör öğretmenleri ve mülakat mağduru öğretmenler adına ortak basın açıklamasını okuyan Fatma Nur Taşkın, yıllardır hak mücadelesi verdiklerini belirterek, “Bugün buraya, tüm bu itirazların, isyanın ve ortaya konan büyük iradelerin somut karşılıklarını almak üzere, dönüşü olmayan bir yola çıkacağımızın ilanını yapmak için geldik.” dedi.

“ÖĞRETMENLERİN EMEĞİ SÖMÜRÜLÜYOR”

Özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin ağır çalışma koşulları altında görev yaptığını belirten Taşkın, “Özel öğretim kurumlarında emeği sömürülen, aşağılanan, mesleği itibarsızlaştırılan, ucuz iş gücü deposu olarak görülen öğretmenlerin emek, haysiyet ve insanca yaşam mücadelesini kazanmak için beş yıldır mücadele ediyoruz.” ifadelerini kullandı. Özel sektör öğretmenlerinin taleplerini sıralayan Taşkın, “Taban maaş kanunu tekrar gelsin, süresiz sözleşmelerle çalışalım, eğitim iş koluna alınalım ve kamudaki meslektaşlarımızla özlük haklarında eşitlenelim.” çağrısında bulundu.

“DEVLETİN VERDİĞİ SÖZ TUTULMADI”

Sendikaya daha önce verilen görüşme sözlerinin yerine getirilmediğini savunan Taşkın, Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından 31 Temmuz 2025 tarihinde yapılması planlanan toplantının ertelendiğini, aradan geçen yaklaşık bir yıla rağmen herhangi bir dönüş alamadıklarını söyledi.

Verilen sözlerin kişilere değil devlete ait olduğunu vurgulayan Taşkın, “Bu sözler Yusuf Tekin’in ya da herhangi bir bürokratın kişisel sözleri değildir. Bu sözler doğrudan Bakanlık makamı tarafından, devlet diliyle ve devlet ciddiyetiyle verilmiş sözlerdir. Muhataplarımızı uyarıyoruz; kendi verdiğiniz devlet sözünü çiğneyerek devletin sözüne olan itibarı zedelemeyin.” dedi.

“1611 ÖĞRETMENİN HAKKI ELİNDEN ALINDI”

Basın açıklamasında mülakat mağduru öğretmenlerin yaşadığı sorunlar da gündeme getirildi. 2023 KPSS’de başarılı olmalarına rağmen mülakat puanlamaları nedeniyle atanamadıklarını belirten Taşkın, “2023 KPSS’ye girmiş 1611 öğretmen, sınavda derece yapmışken mülakatlarda yaşanan puan farklılıkları nedeniyle atanma hakkını kaybetti.” diye konuştu. Mülakat mağduru öğretmenlerin birçok siyasi parti, milletvekili ve sendika ile görüştüğünü aktaran Taşkın, “Bizlere sürekli hak verildi ancak çözüm noktasında somut bir adım atılmadı. Verilen sözler tutulmadı.” ifadelerini kullandı.

