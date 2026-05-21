Yenimahalle İlçe Milli Eğitim’den “eTwinning & Harezmi Proje Şenliği”

Yenimahalle İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’nün koordinesinde ilçedeki okullarda yürütülen “eTwinning projeleri” ile “Harezmi Eğitim Modeli” kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların yaygınlaştırılması amacıyla “2025–2026 eTwinning & Harezmi Proje Şenliği ve Yaygınlaştırma Sergisi” düzenlendi.

SERGİYE YOĞUN BİR KATILIM VE İLGİ OLDU

İvedik OSB Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen bu önemli programa; “Yenimahalle Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Şube Müdürü Şefika Biçer, Yenimahalle İlçe Millî Eğitim Müdürü Erhan Pelitoğlu, Ankara İl AR-GE Şube Müdürü Filiz Kılınç, Ankara İl AR-GE Ekibi, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünden Millî Eğitim Uzmanı Ercin Şahin, eTwinning il koordinatörleri, İvedik OSB Bölge Müdürü Sayın Metin Fatih Öztepe ile okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler” katıldı.

130 OKUL “ETWİNNİNG” ,12 OKUL “HAREZMİ EĞİTİM MODELİ” ÇALIŞMALARIYLA SERGİDE YER ALDI

Etkinlik kapsamında Yenimahalle ilçesindeki okullarda yürütülen ulusal ve uluslararası proje çalışmaları, eTwinning faaliyetleri, Harezmi Eğitim Modeli uygulamaları, öğrenci ve öğretmen ürünleri, dijital içerikler, yenilikçi eğitim uygulamaları ve proje çıktıları sergilendi. Program kapsamında ilçeden 130 okul eTwinning çalışmalarıyla, 12 okul ise Harezmi Eğitim Modeli kapsamında hazırladıkları çalışmalarla sergide yer aldı.

Serginin açılışında konuşan Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Pelitoğlu proje kültürünün eğitim ortamlarında yaygınlaşmasının önemine dikkat çekerek, öğretmen ve öğrencilerin yıl boyunca büyük bir özveriyle çalıştığını ifade etti. Pelitoğlu, Yenimahalle’nin proje üretme kültürüyle Ankara’da örnek ilçelerden biri hâline geldiğini belirterek emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

YIL BOYUNCA GERÇEKLEŞTİRİLEN WEBİNAR, ÇALIŞTAY, İŞ BİRLİĞİ VE PROJE FAALİYETLERİ DE SERGİLENDİ

Yenimahalle ilçesindeki okullarda proje kültürünün yaygınlaştırılması, iyi örneklerin paylaşılması ve yenilikçi eğitim uygulamalarının görünür kılınması amacıyla düzenlenen programda öğretmenlerin yıl boyunca gerçekleştirdiği webinar, çalıştay, iş birliği ve proje faaliyetlerinden örnekler de yer aldı.

STANTLAR GEZİLEREK PROJELER HAKKINDA BİLGİLER ALINDI

Yenimahalle Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Şube Müdürü Şefika Biçer ve Yenimahalle İlçe Millî Eğitim Müdürü Erhan Pelitoğlu beraberindeki yöneticilerle birlikte sergideki stantları tek tek gezerek öğretmen ve öğrencilerden bilgi alıp, sohbet ettiler.