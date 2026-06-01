Bağımsız Maden İş Sendikası, Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Atatürk Parkı’nda bir araya gelerek Doruk Madencilerinin alacaklarına ilişkin açıklama yaptı. Sendika Genel Başkanı Başaran Aksu, işçilerin haklarını almak için Ankara’ya doğru yola çıkacaklarını söyledi.

Aksu, bugüne kadar mücadelelerini kamuoyunun önünde yürüttüklerini belirterek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde eylem yapan 150 madencinin sabaha kadar kötü muameleye maruz kaldığını öne sürdü. Madencilerin devletten hâlâ özür beklediğini ifade eden Aksu, üç bakanlığın gözetiminde yapılan görüşmelerde işçilerin taleplerinin kabul edileceği ve ödemelerin gerçekleştirileceği yönünde söz verildiğini hatırlattı.

Ankara’ya gitmek üzere planlanan otobüs seferlerinin üç kez iptal edildiğini söyleyen Aksu, bazı şoförlerin emniyet tarafından ceza uygulanacağı yönünde uyarıldığını iddia etti. Buna rağmen Ankara’ya gitmekte kararlı olduklarını vurgulayan Aksu, “Yurttaşlar olarak seyahat özgürlüğümüzü kullanacağız. Kendi araçlarımızla Ankara’ya doğru gideceğiz. İşçinin hakkını IBAN’larda görmeden kimse bu yoldan geri dönmeyecek” dedi.

Bağımsız Maden İş üyeleri, açıklamanın ardından “Biz kazanacağız, mutlaka biz kazanacağız” sloganları attı. Sendika, madencilerin ücret ve hak edişleri ödenene kadar mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.