Kurban Bayramı tatilinin ardından dönüş yoluna çıkan vatandaşlar birçok noktada yoğun trafikle karşılaşırken, Prof. Dr. Mehmet Gökhan da yaşadığı trafik çilesine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gökhan, Osmancık'tan İstanbul'a kadar uzanan güzergahta trafik yoğunluğunun ciddi boyutlara ulaştığını belirtti. Karşı yöndeki yolların büyük ölçüde boş olduğunu ifade eden Gökhan, alternatif bir trafik uygulamasının hayata geçirilmemesini eleştirdi.

Yaşanan aksaklıklardan ilgili kurumları sorumlu tutan Gökhan, Çorum, Çankırı ve Bolu'daki yerel yönetimler ile trafik ve karayolları birimlerinin bayram sürecindeki trafik yönetiminde yetersiz kaldığını öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışmalarına da değinen Gökhan, "Cumhurbaşkanımızın tüm gayretli çalışmalarına rağmen bürokrasi bir o kadar hantal" ifadelerini kullandı. Bürokratik işleyişin vatandaşların yaşadığı sorunların çözümünü zorlaştırdığını savunan Gökhan, saatlerdir yolda beklediklerini belirterek duruma tepki gösterdi.

Bayram tatilinin son günlerinde özellikle Anadolu Otoyolu ve bağlantı yollarında trafik yoğunluğu zaman zaman uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu. Yetkililer ise sürücülere dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyarılarda bulunuyor