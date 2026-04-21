Ankara’da bir araya gelen kadınlar, İlayda Zorlu için yürüyüş düzenlemek istedi. Yüksel Caddesi’nde toplanan gruba, yürüyüş için izin verilmediği gerekçesiyle polis ekipleri müdahalede bulundu.

Polisin biber gazı kullanarak müdahale ettiği olayda kısa süreli gerginlik yaşandı. Müdahalenin ardından grup dağılmayarak Yüksel Caddesi üzerinde oturma eylemine başladı.

Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, eylem bir süre sloganlar eşliğinde devam etti. Olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.