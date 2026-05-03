Diyarbakır’da AmeD Spor’un Süper Lig’e yükselmesi kentte büyük bir sevinçle karşılandı. Kutlamaların adresi Nevroz Parkı olurken, binlerce taraftar akşam saatlerinden itibaren alanda toplanarak tarihi başarıyı birlikte kutladı.

Takım renklerine bürünen taraftarlar meşaleler yakıp tezahüratlar eşliğinde coşku yaşarken, atılan havai fişekler geceyi adeta gündüze çevirdi. Kentin farklı noktalarından gelen vatandaşlar da kutlamalara katılarak sevince ortak oldu.

Gece boyunca süren kutlamalarda zaman zaman yoğunluk oluşurken, güvenlik güçleri alanda önlem aldı. Taraftarların birlik ve beraberlik içinde kutlama yaptığı gözlenirken, Süper Lig’e yükseliş Diyarbakır’da uzun süre unutulmayacak görüntülere sahne oldu.