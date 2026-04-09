Asgari Ücret İnisiyatifi üyeleri, art arda gelen zamlar nedeniyle asgari ücrete yeniden düzenleme yapılması talebiyle Ankara’ya geldi. Akaryakıt, gıda ve kira başta olmak üzere temel ihtiyaçlardaki fiyat artışlarına dikkat çeken grup, taleplerini duyurmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dikmen Kapısı önünde basın açıklaması yapmak istedi.

Ancak grup, Meclis’e doğru yürüyüşleri sırasında kolluk kuvvetleriyle karşılaştı. Güvenlik gerekçesiyle grubun ilerlemesine izin verilmiyor. Yaşananların ardından açıklama yapan inisiyatif temsilcileri, asgari ücret mücadelesini sürdüreceklerini belirterek, “Mücadelemizi meydanlardan Meclis’e taşımaya devam edeceğiz, önümüzü kesemeyeceksiniz” ifadelerini kullandı.

DETAYLAR GELİYOR.....