İddiaya göre, yanında getirdiği pompalı tüfekle havaya ateş açan şüpheli, çevrede paniğe neden oldu. Çevredekilerin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen S.Y., okul polisi ve olay yerine sevk edilen ekiplerin yardımıyla silahla birlikte yakalandı.

O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, şüphelinin sokakta silahla yürüdüğü görüntüler de güvenlik kameralarına kaydedildi.

Görgü tanığı Yunus Gencer, “Ateş açtığını görünce kaçtım. Kadınlar panik halinde koşuyordu. Polisler gelip yakaladı” dedi.