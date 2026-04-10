Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 3 yılı aşkın süre geçmesine rağmen Antakya’da yaşam mücadelesi sürüyor. Sağanak yağışın ardından bir konteyner kentte ortaya çıkan görüntüler, depremzedelerin yaşadığı zorlukları bir kez daha gözler önüne serdi.

Yağmur sonrası su baskınları ve çamurla kaplanan alanda günlük yaşam neredeyse durma noktasına gelirken, bölge sakinleri duruma tepki gösterdi. Bir vatandaş, “3 yıl geçti, hâlâ aynı şartlarda yaşıyoruz” diyerek yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekti.

Depremzedelerin barınma koşullarına ilişkin sorunlar, aradan geçen zamana rağmen gündemdeki yerini koruyor.