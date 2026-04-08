Doruk Madencilik işçileri, yıllardır ödenmeyen maaş ve tazminatlarını almak için Eskişehir'den Ankara’ya yürüyüş başlatıyor. 12 Nisan sabahı maden önünden hareket edecek işçiler, önce Beypazarı halkıyla buluşacak, ardından adım adım Ankara’ya doğru yola çıkacak.

İşçiler, Doruk Madencilik’in sahibi Yıldızlar SSS Holding ve Türkiye geneline yayılan şirketlerinde benzer uygulamalar yapıldığını belirtiyor. Daha önce Elazığ Bakır Madeni, Gümüşhane Eurogold, KMK ve Kurşunlu işçileri, Kütahya Eti Gümüş ve Söğüt Seramik işçileri ile Nesko Maden işçileri benzer hak gaspına maruz kaldı.

Talepler şöyle sıralanıyor:

Ödenmeyen maaş, ikramiye, yıllık izin ve sendikal hakların işçilere eksiksiz ödenmesi. Haksız şekilde işten çıkarılan işçilerin tazminatlarının verilmesi. Zorla dayatılan ücretsiz izin uygulamasının kaldırılması. İSİG kurallarına uygun güvenli çalışma ortamının sağlanması. Sendika üyesi olduğu için işten çıkarılanların işe iadesi. Madenin kamulaştırılarak iş güvencesinin garanti altına alınması.

İşçiler, kamuoyunu, devlet kurumlarını ve siyasi partileri sorumluluk almaya davet etti. Eylem, Türkiye’deki madencilik işçilerinin hak mücadelesine dikkat çekiyor.