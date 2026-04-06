İzmir’de, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilen ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü olarak kullanılan eski DGM binalarının tahliyesi sırasında gerginlik yaşandı.

Tahliyeye karşı çıkan belediye personeli, CHP milletvekilleri ve partililer bina önünde toplanarak eylem yaptı. Slogan atan grup, polis tarafından kurulan barikatı aşmaya çalıştı. Barikatın zorlanması üzerine olay yerinde arbede çıktı.

Polis ekipleri, gruba biber gazı ile müdahalede bulundu. Yaşanan olaylar sırasında eylemciler, bina önündeki yolu araç trafiğine kapattı.

Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, gerginliğin ardından süreç yakından takip ediliyor.