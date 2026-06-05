Her yıl 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde dünya genelinde farkındalık etkinlikleri düzenlenir. Türkiye’de de bu yıl 4-7 Haziran 2026 tarihlerinde İstanbul’da “Enerjide Verimlilik, Gelecekte Dönüşüm” temalı Sıfır Atık Festivali gerçekleşiyor.

Peki bu tür etkinlikler gerçekten çevreyi koruyor mu, yoksa yalnızca etkili bir iletişim, pazarlama taktiği mi?

İşte burada çevre okuryazarlığı devreye giriyor. Kimin gerçekte ne yaptığını öğrenmek hepimizin sorumluluğu.

Yeşil Aklama: Sürdürülebilirlik Maskesi

Dünya genelinde şirketlerin veya kurumların çevreci görünmek için gerçeği çarpıttığı bir pazarlama taktiği var:

“Greenwashing” yani “Yeşil Aklama”.

Yoğun plastik ambalaj kullanan bir marka, tek bir “ağaç dikme” kampanyasıyla kendini “yeşil” ilan edebiliyor. Türkiye’de de benzer örnekler yok değil. Madencilik şirketleri ormanları tahrip ederken “doğa dostu” reklamlar yapıyor. Moda markaları tek kullanımlık koleksiyonlarını “sürdürülebilir kumaş” etiketiyle pazarlıyor.

Yeşil aklama, sürdürülebilirlik alanındaki gerçek ilerlemeleri gölgeleyebilir, çünkü tüketicileri yanlış yönlendirerek çevreye olan zararları gizler.

Peki bir markanın çevre iddiasını nasıl sorgulayabiliriz? Şu üç soruyu sormalıyız:

- Bu iddia, bağımsız bir kuruluş tarafından doğrulanmış bir sertifikaya dayanıyor mu? (Organik ürünler için USDA Organik, tekstil ürünleri için GOTS gibi bağımsız sertifikalar güvenilirlik göstergesi olabilir.)

- Şirketin tüm faaliyeti mi, yoksa yalnızca tek bir ürünü mü “yeşil” ilan ediliyor?

- Rakamlar şeffaf biçimde paylaşılıyor mu? (Çevresel iddiaların üçüncü taraf bir değerlendirme kuruluşu tarafından bağımsız olarak doğrulanması ve bilimsel kanıtlarla desteklenmesi artık AB’nin de zorunlu kıldığı bir standart haline geliyor.)

Bu soruların yanıtını bulamıyorsak, o “yeşil” iddia büyük olasılıkla pazarlamadan ibarettir.

Türkiye’nin Çevre Gerçeği

Türkiye, Paris Anlaşması’nı 2021’de onayladı; 2053 için net sıfır emisyon hedefi koydu, 2030’a kadar emisyon artışını yüzde 41 azaltmayı taahhüt etti. Sıfır Atık Projesi kapsamında binlerce okul ve belediye atık ayrıştırma sistemine geçmeye çalışıyor. Yenilenebilir enerji kapasitesi, özellikle güneş ve rüzgarda, hızla büyüyor.

Ancak sorunlar da derin.

Orman yangınları, plastik kirliliği, su kaynaklarının azalması ve madencilik faaliyetleri.

2023-2025 döneminde yaşanan binlerce orman yangını, büyük bölümüyle insan kaynaklı. Akdeniz ve Ege’de kuraklık su kaynaklarını tehdit ediyor. Plastik atıklar konusunda Türkiye, Avrupa’nın en yüksek tüketen ülkeleri arasında yer alıyor.

Kentleşmeyle birlikte hava kirliliği de özellikle kış aylarında ciddi bir halk sağlığı sorununa dönüşüyor.

Buradaki asıl çelişki şu: Sınırsız ekonomik büyüme ile sınırlı doğal kaynaklar aynı anda var olamaz. Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülkede sanayi, tarım ve turizm ekonominin belkemiği. Bir ekonomi her yıl daha fazla üretip tüketirken aynı zamanda daha az karbon salmayı, daha az su harcamayı, daha az atık üretmeyi hedefleyemez, en azından köklü bir dönüşüm olmadan.

Gerçek Değişim İçin Ne Yapmalıyız?

“Sıfır Atık” ve yenilenebilir enerji hamlelerinin başarısı üç şeye bağlı:

- Yurttaşların sahiplenip katılması,

- Sivil toplum ve bağımsız denetim mekanizmalarının etkin biçimde işlemesi,

- Şeffaf ve doğrulanabilir raporlama.

4-7 Haziran’da Sıfır Atık Festivali’ni ziyaret edebilirsiniz, ama yalnızca sosyal medya için fotoğraf çekmekle yetinmeyin. Bir standa “Bu ürün nerede üretildi, ambalajı ne olacak?” diye sorun. Cevap veremiyorlarsa, bu da anlamlı bir veridir.

Eve döndüğünüzde de bir alışkanlığınızı değiştirin:

- Market poşetini bez çantayla değiştirin.

- Suyu ve elektriği daha verimli kullanın.

- Atık ayrıştırmasına katkıda bulunun.

Yapay zeka araçlarının ciddi enerji tükettiğini de unutmayalım. Her “çevreci içerik” üretimi de bir karbon ayak izi bırakıyor, bu farkındalıkla kullanmak da, dijital çevre okuryazarlığının bir parçasıdır.

Sonuç: Küçük Ama Bilinçli Adımlar

Çevre okuryazarlığı bir özgürleşme aracıdır. Bilgili, sorgulayan ve sorumlu bireyler çoğaldıkça, Türkiye hem ekonomik hem çevresel olarak daha sağlam bir geleceğe adım atar. Ürünlerin çevresel etkileri hakkında araştırma yapmak, bağımsız sertifikasyonlara dikkat etmek ve şirketlerin sürdürülebilirlik raporlarını incelemek, gerçekten çevre dostu uygulamaları benimsemiş firmaları desteklemenin ve çevresel sorumluluk bilincinin yayılmasına katkıda bulunmanın temel yoludur.

Değişim büyük laflarla değil, küçük ama bilinçli adımlarla başlar.

Siz bugün hangi adımı atacaksınız?