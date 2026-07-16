Temmuz, Ocak'la birlikte emeklilerin en çok konuştuğu "zam ayı"dır. Ne var ki bu iki ay, maaş artışı cebe girmeden önce cepten çıkışın da yoğunlaştığı dönemlerdir.

Emekli Maaşlarında Tablo Netleşti

TÜİK'in açıkladığı Ocak-Haziran altı aylık enflasyon verisi, milyonlarca SGK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin beklediği zam oranlarını ortaya koydu.

Buna göre SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri (4A, 4B) yüzde 17,76 zam alacak, en düşük emekli aylığı ise 23.552 liraya yükselecek.

Memur emeklilerinde (4C) ise 8. Dönem Toplu Sözleşme'de öngörülen yüzde 7'lik artışa, gerçekleşen enflasyonun sözleşmedeki varsayımı aşan kısmı eklenince toplam artış yüzde 13,52'ye ulaştı, buna göre en düşük memur emekli aylığı da 31.527 liraya çıkacak.

Zamlı maaşlar, tahsis numaralarına göre 17-28 Temmuz arasında hesaplara yatırılacak.

Bu oranlar, gerçek yıllık enflasyonun altında kalsa da emeklinin eline somut bir ek girdi sağlayacak. Peki bu artış gerçek bir alım gücü kazanımına dönüşecek mi? Asıl soru burada başlıyor.

Gümrük Vergileri Yükseliyor

Emekli zamları netleşirken, 11 Temmuz 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan bir başka karar gündeme oturdu. Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı "2026 Yılı İthalat Rejimine İlişkin Ara Değişiklikler" ile birçok ithal üründe “İlave Gümrük Vergisi” oranları artırıldı.

Yerli üretimi koruma ve cari açığı azaltma gerekçesiyle yapılan düzenleme, tüketicinin doğrudan hissedeceği ürün gruplarını kapsıyor:

Otomotiv ve yedek parça: Yüzde 10-30

Elektrik-elektronik ürünler (Cep telefonu dahil): Yüzde 10-30

Beyaz eşya ve soğutma sistemleri: Yüzde 15-30

Lityum bataryalar: Yüzde 15-30

Oyuncaklar: Doğrudan yüzde 25

LED aydınlatma: Yüzde 10-20

Kablo, plastik-kauçuk ürünleri: Yüzde 5-15

Yayım tarihini takip eden 30 gün içinde gümrük beyannamesi tescil edilen ithalatlar, eski ve düşük oranlardan yararlanmaya devam edecek.

İki Tablo Yan Yana Konunca...

Emeklinin eline geçen zam, kağıt üzerinde bir kazanım. Ama aynı dönemde yürürlüğe giren gümrük vergisi artışları, özellikle dayanıklı tüketim malı ve elektronik ürün alacak haneler ya da yeni evlenecekler için maliyetleri yukarı çekecek.

Bir yandan maaşa yüzde 13-18 bandında artış eklenirken, diğer yandan piyasadaki bazı ürün gruplarında yüzde 10-30 bandında maliyet artışı devreye girecek.

İki karar kağıt üzerinde birbirinden bağımsız görünse de, aynı hanenin bütçesinde buluşacak.

Emekli ya da çalışan, zamlı maaşıyla kirasını, faturasını belki daha rahat karşılayacaktı, ama arızalanan buzdolabını ya da telefonunu yenilemek istediğinde gümrük vergisi artışının fiyatlara yansımasıyla karşılaşacak.

Dolayısıyla cepten çıkan, cebe girenin iki katına ulaşabilecek.

Sonuç: Zam Sevinci, Fiyat Etiketiyle Sınanacak

Emekliler, daha zamlı maaşlarını alamadan, cebinden ilave çıkacakların hesabını yapmaya başladı bile.

Görünen köy kılavuz istemez misali, marketten beyaz eşyaya, otomobilden oyuncağa kadar uzanan listedeki ürünlerin fiyat etiketlerine bu artışların ne kadar yansıyacağı merak konusu olacak.

Dolardaki artış, akaryakıt fiyatlarındaki artışlar da maliyetlere eklenince kar topu misali cepten çıkan da çığ gibi büyüyecek.

Temmuz ayı enflasyonunun 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü açıklanmasıyla birlikte emekliler, 2027 Ocak ayında alabilecekleri zammı merak etmeye başlayacak ve internette en çok bu konuyu araştırmaya başlayacak.