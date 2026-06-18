20 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) 2 milyon 425 bin 628 aday,

21 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) 1 milyon 627 bin 960 aday, aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü oturum olan Yabancı Dil Testine (YDT) ise İngilizceden 195 bin 51, Arapçadan 4 bin 178, Almancadan 2 bin 550, Rusçadan 941, Fransızcadan 919 olmak üzere toplam 203 bin 639 aday katılacak.

Bu yıl 921 bin 248 aday YKS'ye ilk kez, 665 bin 113 aday ikinci kez, 447 bin 67 aday üçüncü kez, 198 bin 904 aday dördüncü kez, 193 bin 296 aday ise beş ve daha fazla kez sınava girecek.

Şimdi de bu sınavlara katılacak gençlerimize seslenmek istiyorum:

Sevgili Gençler,

Bu hafta sonu yapılacak YKS nedeniyle kalbinizin pır pır ettiğinden eminim, çünkü bizler de bu yollardan geçtik.

Yılların emeği, annelerin duaları, babaların sessiz desteği, uykusuz geceler, vazgeçilen oyunlar ve arkadaş buluşmaları…

Hepsi bu hafta sonu iki güne sığacak sınavlar için. Şunu baştan söyleyeyim: Sen zaten çok şey yaptın. Şimdi sıra, elindekini en güzel şekilde ortaya koymakta.

Panik yapma, sakin ol.

Yeni Konu Değil, Elindekini Güçlendir

Lütfen son dakikada yeni konulara başlamaya çalışma. Beyin o kadar hızlı yük almaz, karıştırır sadece. Bunun yerine elindeki notları, yanlış yaptığın soruları bir kez daha gözden geçir. Kendi “kurtarma notlarını” hazırla.

Matematikte formüller, fizikte yasalar, Türkçede paragraf ipuçları, tarihte kronoloji… Bunları anahtar kelimelerle, kısa kısa yaz.

Deneme çözmeye devam et ama acele etme. Tam süreli deneme yerine zayıf olduğun yerlerden 20-30 soruluk setler çöz. Her denemeden sonra kendine sor: “Nerede zaman kaybettim? Hangi soruda mantığımı kaçırdım?”

Bu notlar sınavda sana yol gösterici olacak.

Unutma, mükemmel olmaya çalışma; akıllı olmaya çalış.

Bedenini de Unutma

Zihin ne kadar güçlü olursa olsun, beden yorgunsa hiçbir şey yapamaz.

Uyku çok önemli. Şu son iki günde en geç 23:30’da yat, sabah 7 gibi kalk, 7-8 saat uyumaya çalış. Uyuyamazsan telefonu elinden bırak, hafif bir kitap oku veya derin nefes al. Bu iki gün kesinlikle sosyal medyadan uzak dur.

Yemek konusunda da dikkatli ol. Sınav sabahı ağır kahvaltı yapma. Sınava giderken yanında su ve atıştırmalık da bulundur, ancak çok su içerek tuvalet sorunuyla karşılaşma.

Özellikle son iki gün 20-30 dakika yürüyüş yap. Hava al, oksijenle zihnini temizle. Oturmaktan kasların tutulmuş olabilir, o nedenle biraz hareket sana iyi gelecek.

Stresini Yönet, Kendine Şefkat Göster

Kaygı normal, çünkü neredeyse herkes yaşıyor, ama kontrol altına alman lazım.

Bir soru zor geldiğinde derin nefes al: 4 saniye içine çek, 4 saniye tut, 4 saniye ver. Bunu birkaç kez yinelemekte yarar var.

“Bir soruyu bilemesem de hayat bitmez” diye anımsat kendine. Sen zaten buraya tesadüfen gelmedin. Çok çalıştın, fedakarlık yaptın.

Olumlu konuş kendi kendine: “Ben hazırım, yapabilirim.”

Hata yaptığında kendini suçlama. Bir soruyu boş bırakmak tüm sınavı batırmaz. Kolay soruları önce çöz, işaretle, zorlara sonra dön. Zamanını iyi yönet.

Sınav Günü Pratik Şeyler

Kimlik, giriş belgesi, 2 kalem, silgi, kalemtıraş, su, atıştırmalık ve kağıt mendil. Hepsi şeffaf poşette olsun.

Sabah erken çık, trafik stresi yaşama. Mutlaka bir gün önce gidip binayı gör.

Kurallara uy, elektronik hiçbir şey olmasın yanında.

Salona girince etrafı değil, kendi kağıdını düşün.

TYT’de Türkçe ve Matematik’e, AYT’de kendi alanına göre öncelik ver.

Rahat ol, acele etme.

Ailelere de Birkaç Söz

Anne-babalar, lütfen “Ne olacak bu sınav?” diye sormayın. Çocuklarınız zaten yeterince stresli. Güveninizi hissettirin. “Seninle gurur duyuyoruz, ne olursa olsun yanındayız” demek en büyük destek. Sessiz bir ortam hazırlayın, güzel yemekler yapın ama baskı yapmayın.

Sınav sonrası da plan yapın.

Bu sadece bir sınav, ama yaşam devam edecek.

Son Olarak…

Sevgili gençler, YKS bir kapı ama tek kapı değil. Hayalleriniz bir puana sığmaz. Elinizden gelenin en iyisini yapın, gerisini bırakın. Belki küçük bir hata olacak, belki de her şey istediğiniz gibi gidecek. İkisi de yaşamınızın sonu değil.

Birçok genç ikinci, üçüncü denemede çok daha iyi yerleri kazandı. Sen de başaracaksın.

Sınav salonuna girerken aklınıza şunu getirin: Siz buraya emek vererek geldiniz. O kalemi elinize aldığınız anda sadece soruları değil, kendi geleceğinizi de yazıyorsunuz.

Sakin, kendine güvenen ve umutlu olun.

Sizler Türkiye’nin yarınında yer alan doktorlar, mühendisler, öğretmenler, sanatçılar, bilim insanları olacaksınız. Bu hafta sonu sadece bir adım.

Hepinize yürekten başarılar diliyorum.

Kendinize inanın. Siz çok değerlisiniz.