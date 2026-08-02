Son zamanlarda dikkatimi çeken bir şey var: Sokakta yürürken bir bakıyorsunuz yeni bir kafe açılmış, bir bakıyorsunuz aynı dükkânın camına "devren satılık" yazısı asılmış. Bu döngü o kadar sık tekrarlanıyor ki artık kimse şaşırmıyor bile.

Bunun arkasında basit ama can sıkıcı bir gerçek yatıyor: İnsanlar biriktirdikleri sermayeyi üretime değil, "kolay" gördükleri işlere yatırıyor. Sanayi kurmak zor. Makine almak zor, ustalık ister, uzun vadede geri döner. Ama bir dükkân kiralayıp tabela astırmak, birkaç masa sandalye koymak çok daha kolay görünüyor. Kolay görünüyor demek, kolay demek değil elbette. Aksine yeme-içme sektörü göründüğünden çok daha riskli bir alan.

Düşünün: Bir aşçının o gün yaptığı tek bir hata, bir müşterinin sağlığını doğrudan etkileyebiliyor. Ürün israfı, personel sirkülasyonu, kira artışları, mevsimsellik, değişen zevkler... Bir imalat işinde ürettiğiniz malın kalitesini kontrol edebilirsiniz, ama bir restoranda her akşam yeniden sınava giriyorsunuz. Buna rağmen insanlar üretimden çok bu alana yöneliyor, çünkü giriş engeli düşük görünüyor.

Peki sonuç ne oluyor? Aylar süren hazırlık, milyonlarca liralık dekorasyon, ekipman, kira depozitosu... hepsi bir-iki yıl içinde eriyip gidiyor. Bu sadece o girişimcinin kaybı değil. O parayla bir üretim tesisi kurulabilinir, istihdam yaratılabilinir. Batan her mekân aslında milli bir servet kaybı. Üstelik bu kayıp yalnız kalmıyor: çalışanlar işsiz kalıyor, tedarikçiler alacağını alamıyor, aileler zor duruma düşüyor.

## Peki bu döngü kırılamaz mı?

Burada belediyelere, özellikle büyükşehir belediyelerine önemli bir görev düştüğünü düşünüyorum. Bugün belediyeler ruhsat verirken çoğunlukla imar ve hijyen kriterlerine bakıyor. Ama asıl sorulması gereken soru şu: "Bu iş burada tutar mı?"

Büyükşehir bünyesinde kurulacak küçük bir uzman ekip, bunu gayet rahat cevaplayabilir. Bir girişimci mekân açmayı düşündüğünde bu ekibe başvurabilse; ekip o bölgedeki rakip sayısını, müşteri potansiyelini, yaya trafiğini, otopark durumunu, o dükkânın geçmişte kaç kez el değiştirdiğini ve neden kapandığını inceleyip bir nevi "risk raporu" sunabilse. Hatta aynı adreste daha önce iş yapıp kapatmış kişilerle görüşüp gerçek sebepleri ortaya çıkarabilse.

Bu hayal gibi görünüyor ama aslında kurulması hiç de zor değil. Elde zaten var olan veriler var: işyeri açılış-kapanış kayıtları, esnaf odası bilgileri, imar planları. Bunları bir araya getirip anlamlı bir puanlama sistemine dönüştürmek, bir belediye için teknik olarak oldukça mümkün bir iş.

## Yönlendirme, yasaklamadan daha değerli

Burada amaç kimseyi "açma" diye caydırmak değil. Amaç, doğru bilgiyle karar vermesini sağlamak. Belki bu ekip, girişimciyi aynı sermayeyle çok daha sağlam duracağı bir üretim fikrine de yönlendirebilir. Belediyenin kendi satın alma listelerine giren ürünler, yerel üretime kanalize edilebilir; böylece girişimci hem daha az riskli bir alana yönlenir hem de belediyeyle kurumsal bir iş ilişkisi kurar.

Şehrimizdeki konserlere, festivallere aktarılan bütçeleri duydukça hep aynı soruyu soruyorum kendime: Neden benzer bir kaynak, insanların emeğini ve birikimini korumaya yönelik böyle bir sisteme ayrılmıyor? Bir konser bir akşam sürer, geriye anı kalır. Ama doğru yönlendirilmiş bir sermaye, yıllarca istihdam üretir, bir aileyi ayakta tutar.

Belki de şehir yönetimciliğinin gerçek başarısı, gösterişli etkinliklerde değil, insanların emeğini ve birikimini korumak için kurduğu sessiz ama etkili sistemlerde saklı.