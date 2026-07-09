Bu hafta Ankara’da önemli şeyler oluyor. NATO üyesi 32 ülkenin devlet başkanları, (Çekya yetki tartışmaları nedeniyle hem Cumhurbaşkanı Petr Pavel hem Başbakan Andrej Babis ile temsil edildi) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğini yaptığı Beştepe’deki zirvede bir araya geldi.

Temel gündem maddeleri: Savunma Harcamaları, Savunma Yatırımları, NATO 3.0 Dönemi ve Ukrayna’ya Destek.

NATO Zirvesi’yle ilgili tüm gelişmeleri ve sonuç bildirisini Sonsöz Gazetesi’nin resmi sitesi www.sonsoz.com.tr’de okuyabilir ya da diğer televizyon kanallarında izleyebilirsiniz, ama asıl önemli olan, bu haberlerin arkasında neler döndüğünü anlayabilmek.

2004 Yılında İstanbul’da yapılan zirveden sonra, NATO’nun Türkiye’de düzenlediği ikinci büyük zirve bu, yani 22 yıl sonra dünya liderleri yeniden ülkemizde bir araya geldi. Bu, olayı biraz daha özel kılan bir ayrıntı.

Peki “Stratejik Okuryazarlık” ne demek, biz bundan nasıl yararlanabiliriz?

Basitçe şöyle düşünelim. Nasıl ki paramızı doğru yönetmek için biraz finans bilgisi gerekiyorsa, ülkemizin ve dünyanın gidişatını anlamak için de benzer bir bilinç gerekiyor. Bu bilinç sayesinde fırsatları görebilir, tehlikelere karşı hazırlıklı olabiliriz. NATO Zirvesi de, bu konuda kendimizi sınayabileceğimiz güzel bir örnek.

Önce İyi Haberler

Zirvede olumlu gelişmeler var, bunları görmek gerekiyor. Zirve öncesi gözlerin çevrildiği ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılandı. Trump’ın “CAATSA Yaptırımlarını kaldıracağız” deyip, F-35 konusunda da olumlu sinyaller vermesi, Türkiye için hem savunma sanayisi hem de ekonomi açısından iyi bir fırsat.

Bayraktar TB3, ANKA III, AKSUNGUR gibi silahlarımızın, özellikle de milli savaş uçağımız KAAN’ın bu zirvede gökyüzünde uçması önemli bir mesaj veriyor: Türkiye artık sadece silah alan değil, silah üreten ve satan bir ülke. Bu da uzun vadede hem ülkemizin kendi ayakları üzerinde durmasını sağlayabilir hem de ekonomiye katkı yapabilir.

Sorulması Gereken Sorular Var

Stratejik okuryazarlık sadece iyi haberlere sevinmek değildir. Aynı zamanda rahatsız edici olsa da doğru soruları sormaktır. Örneğin:

- Bu yeni işbirlikleri Türkiye’ye daha fazla özgürlük alanı sağlarken, NATO içindeki diğer ülkelerle ilişkilerimizi nasıl etkileyecek?

- ABD ile Avrupa ülkeleri arasında son zamanlarda görüş ayrılıkları artıyor. Türkiye bu tartışmada kimin yanında duracak?

- Zirveden önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye’yi 17 yıldan sonra Cumhurbaşkanı düzeyinde ziyaret ederken, patlamaların gölgesinde Ahmed Şara ile Şam’da bir araya gelen ilk Avrupalı lider de oldu. Suriye’de ve bölgede yaşanan gelişmeler, bizi nasıl etkileyecek?

- F-35 konusunda “Size teknoloji de vereceğiz” sözü gerçekten tutulacak mı? Yoksa bu, bize yeni bir bağımlılık mı getirecek?

Bu soruların yanıtlarını bugünün haber başlıklarında değil, önümüzdeki aylarda yaşanacaklarda göreceğiz. Bu yüzden konuyu takip etmeyi bırakmamak önemli.

Görünenin Arkasındaki Tablo

Bir konuyu gerçekten anlamak için sadece resmi açıklamalara bakmak yeterli değil, gölgede kalan tarafı da görmek gerekir. Zirveden önceki iki hafta boyunca bazı şehirlerde, askeri harcamaların artmasını protesto eden gösteriler yapıldı. Güvenlik gerekçesiyle bazı bölgelerde eylem yasağı getirildi, insan hakları kuruluşları gözaltılarla ilgili raporlar yayınladı. Bunları bilmek, zirveyi sadece “Her şey mükemmel geçti” şeklinde değil, daha gerçekçi bir şekilde değerlendirmemizi sağlar.

Dünya basını Türkiye’yi bazen “İşleri zorlaştıran taraf”, bazen “Arabulucu” olarak gösteriyor. Bizim medyamızda ise genelde birbirine zıt, kutuplaşmış yorumlar öne çıkıyor. Gerçek anlamda bilgi sahibi olmak, farklı kaynakları karşılaştırmayı, geçmişte yaşanan benzer olayları anımsamayı ve anlık duygusal tepkilerin ötesine geçmeyi gerektirir.

Bu Neden Bizim İçin Önemli?

Ne yazık ki okullarımız ve günlük haber alışkanlıklarımız bizi bu konuda yeterince eğitmiyor. Herkes sosyal medyada yorum yapabiliyor ama gerçekten derinlemesine düşünen, araştıran kişi sayısı az. Oysa Türkiye gibi konumu itibarıyla önemli bir ülkede yaşayan her birimizin bu konularda biraz daha bilinçli olmaya gereksinimi var. Olan biteni anlamazsak, ya elimizdeki fırsatları kaçırırız ya da fark etmeden riskli durumlara sürükleniriz.

NATO Zirvesi bize şunu gösteriyor: Sadece fotoğraflara, karşılama törenlerine bakmak yetmiyor. Bu görüntülerin arkasında hangi çıkarların, hangi hesapların olduğunu anlamayı öğrenmemiz gerek. Bunu başarabilirsek, olup biteni sadece izleyen değil, gidişata yön veren bir toplum haline geliriz. Yoksa başkalarının çizdiği senaryoda, sadece figüran olarak kalırız.

Zirve bitecek, gündem değişecek. Ama bundan sonra herhangi bir dünya haberi okuduğumuzda kendimize şunu sormalıyız. “Bu kararın kısa vadede kime faydası var, uzun vadede bedelini kim ödeyecek? Bu tek soruyu alışkanlık haline getirmek bile, stratejik okuryazarlık yolunda atacağımız en önemli adım olacak.