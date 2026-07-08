Yoldaşımın adını versinler istedim

Sen doğduğun zaman

Biz dostlarla tutsaktık

Askeri ceza ve tutukevlerinde

Özel E Tiplerinde, sakıncalı damgasını yemiştik

Özgürlüklerin üstüne kapanmıştı demir kapılar

Büyük bir mutluluktur

Mahpusta da olsan dayı olmak

Hoş geldin sefalar getirdin hayatımıza

Önderim, iki gözünden öperim.

Sevgili arkadaşım Haydar Yılmaz’ın KKM Yayınlarından yayımlanan ilk şiir kitabı “BİR KUŞAĞIN YARASI/Yanmış Küllerin Suskunluğu.”

78 kuşağının acılarını, şairin de dediği gibi “yaralarını” yazmak zor iş. Bunu elbette en iyi bilen yazandır.

Okuyan da hisseder ve saklar yüreğinin bir yerine. Yeri ve zamanı geldiğinde kusmak için birilerine. “Hoş geldin sefalar getirdin hayatımıza/ Önderim, gözlerinden öperim.” Buradaki özlem duygusunun derinliğini ancak yaşayanlar anlayabilirler.

78 kuşağı, özgürlük ve eşitlik mücadelesi için çok çaba harcadı, “Bedel ödedi” ama ne yazık ki gerici, kapitalist düzenin savunucularıyla baş edemedi. Ama boyun da eğmedi. En azından, şiirlerini, romanlarını, anılarını yazdı türkülerini söyledi.

Saçlarını

Beyaza boyamış dağlar

Güldürmediniz akının dostluğun

Sekiz cana birden kıydılar

Basamadınız

Bağrınıza gülü, menekşeyi

Onlar size katıldılar

Sekiz kömürden can

Birinin elleri kınalı kan

Belki de yapabileceğimiz bir şey yoktu! ya da başarmaya mecalimiz yoktu. Unutmadan, unutturmadan yaralarımız kanasa da analarımız ağlasa da gözyaşımızı silip Haydar Yılmaz gibi, kaleme sarıldık. Bazen, konuşmaktan, bazen susmaktan yorulduk ama hep yazmaya, içimizde sakladığımız baldıran zehrini kalemle kâğıtlara kusmaya yetti gücümüz.

Bazen aşkta, bazen hasrette, bazen de köşe başlarında aradık geçmişimizi. Zaman aşımına uğramamıştı ama oldukça eskimişti.

Bir tek iz kaldı ateşinden

Her köşebaşında saklı

Tomurcuk menekşeydin

Tasasız gülüşümde

Yeşilin de bendim

Siyahın da…

Kim bilir, bizi en iyi tanımlayan, kime, neye ve neden bağlandığımızı bilmediğimiz aşklardı. Ya da yüreğimizin en derininde bizden habersiz girmiş bir sevgili vardı be o kımıldadıkça; adını, yüzünü, boyunu, hatta ten rengini bile bilmediğimiz sevgiliyeydi özlemimiz.

Saçlarımda bir tutam ak

Sevgisi ve sancısıyla yüreğimin

Dikileceğim karşına

Ben yeni bir ben olarak

Lanetler yağdırmayacağım

Birbiri ardına kapattığım

Demir kapılara

Çünkü

Beni sevdamla sımsıkı kucaklaştıran

Dört duvarın ötesinde

Kül rengi akşamların hasretini

Gözlerimde göreceksin

Belki bir an

Bıçak açmaz da ağzımı

Takılır kalırsam gözlerine

Bil ki

Kelepçenin karasını yüreklerine

Bulaştırmayanlardadır bir yanım.

“BİR KUŞAĞIN YARASI/Yanmış Küllerin Suskunluğu.” okuyanı çok, yolun açık olsun arkadaşım Şair Haydar Yılmaz. Nice eserlerde buluşmak dileğimle…

Haydar Yılmaz, 1 Aralık 1961’de Çorum’un Alaca ilçesine bağlı Kürkçü köyünde doğdu. Gençlik yıllarını, Mamak Keçikıran mahallesinde geçirdi. O yıllarda; “Başka bir dünya, başka bir hayat mümkün” şiarıyla, mücadelenin içinde yer aldı. Ulucanlar, Mamak Askeri Ceza ve Tutukevi ve Çanakkale Özel E Tipi Cezaevlerinde kaldı. Siyasi Hükümlüler kadrosuyla Çankaya Belediyesinden emekli oldu. Haydar Yılmaz, şiir yazmaya devam ediyor.