31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri’nde CHP adayı olarak yüzde 43 oyla seçildiğini hatırlatan Bilecen, seçim sürecinde verilen bazı destek sözlerinin yerine getirilmediğini öne sürdü. CHP’li büyükşehir belediyelerinden beklediği desteği alamadığını savunan Bilecen, özellikle şehir için gerekli araç ve ekipman konusunda somut katkı sağlanmadığını iddia etti.

Açıklamasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür eden Bilecen, bunun dışında Kilis’e kayda değer bir destek görmediğini ifade etti. “Eski bir itfaiye aracından bir ağaç, bank ya da çöp kutusuna kadar hiçbir destek alamadık” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Parti içi tartışmalara da değinen Bilecen, CHP içindeki süreçlerin belediye çalışmalarını olumsuz etkilediğini savundu. Ayrıca CHP Kilis İl Başkanı Umut Sapan’ın gözaltı sürecine atıf yaparak, parti yönetiminin bu süreçte yeterli destek göstermediğini ileri sürdü.

Belediyeye yönelik denetim ve soruşturma süreçlerinde de kurumsal destek alamadıklarını iddia eden Bilecen, istifasının bu süreçlerle bağlantılı olmadığını vurguladı. “Hiçbir soruşturmadan çekinmem” diyen Bilecen, kararın tamamen hizmet odaklı olduğunu söyledi.

Kilis’te deprem, düzensiz göç, altyapı ve nüfus artışı gibi ciddi sorunlarla mücadele ettiklerini belirten Bilecen, “Artık enerjimizi siyasi tartışmalara değil Kilis’in geleceğine harcamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Bilecen, görevine bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğini ve Kilis’e hizmet üretmeyi sürdüreceğini açıkladı.