Haklarını almak için Beypazarı’ndan Ankara’ya yürümek isteyen Doruk Madencileri, yollarının kesildiği noktada geceyi geçirdi. İşçiler, daha önce yetkililer ve bakanlıklar huzurunda verilen sözlerin yerine getirilmediğini belirterek mücadelelerini sürdüreceklerini açıkladı.

Bağımsız Maden İş Sendikası tarafından paylaşılan açıklamada konuşan Doruk Maden işçisi Oğuzcan Türk, şirket yönetimini verdiği sözleri tutmamakla suçladı.

Türk, “Bugüne kadar hiçbir verdiği sözü tutmayan Sebahattin Yıldız, üç bakanlık huzurunda verilen sözleri de yerine getirmedi. Bizim artık dayanacak gücümüz kalmadı, sabrımız da kalmadı. Perşembe günü buradan Ankara’ya yürüyeceğiz. Bütün halkımızı da bize destek olmaya çağırıyoruz” dedi.

Madenciler, yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesini ve verilen taahhütlerin yerine getirilmesini talep ederken, kamuoyuna da destek çağrısında bulundu. Sendika paylaşımında, “Ses ver Türkiye” ifadeleriyle dayanışma çağrısını yineledi.