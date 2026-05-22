İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin davada çıkan “mutlak butlan” kararına sert tepki gösterdi. Dervişoğlu, kararın yalnızca CHP’yi değil, Türkiye’nin çok partili siyasal düzenini, seçme ve seçilme hakkını ve demokrasi anlayışını hedef aldığını söyledi.

Yazılı açıklama yapan Dervişoğlu, “Mutlak butlan kararının bizzat kendisi mutlak butlandır” ifadelerini kullanarak, süreci “millet iradesine karşı anti demokratik bir kalkışma” olarak değerlendirdi.

İYİ Parti’nin bu süreçte taraf olduğunu belirten Dervişoğlu, partisinin parlamenter demokrasi, hukukun üstünlüğü ve millet egemenliğinden yana olduğunu vurguladı.

Açıklamasında iktidarı da hedef alan Dervişoğlu, yargının siyasallaştığını ve yaşananların ülkede istikrarsızlığa yol açacağını savundu. Dervişoğlu, “Türk Milleti, iradesine müdahale eden her girişime sandıkta gereken cevabı vermiştir” dedi.