Ankara’nın Keçiören ilçesinde yer alan Tepebaşı bölgesinde, Cumhuriyet Kulesi’nin bulunduğu alanda bulunan ve yaklaşık 20-30 yıldır belediyeye ait iş yerleri olarak kullanılan 61 dükkanın özel bir şirkete satıldığı iddia edildi.

Tahliye süreciyle birlikte dükkanların boşaltıldığı ve yıkım çalışmalarının başladığı bölgede, vatandaşlar dikkat çeken bir çevre iddiasını gündeme getirdi. Bölgede uzun yıllardır bulunduğu belirtilen çok sayıda ağacın taşınmak yerine dozerlerle sökülüp kesildiğini öne süren vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

Vatandaşlar, kendilerine başlangıçta ağaçların kökünden alınarak başka bir alana taşınacağının söylendiğini ancak günlerdir ağaçların kesilerek odun haline getirilip alanda yığıldığını iddia etti. Bölgede küçük bir yeşil alanın kaldığını belirten çevre sakinleri, “Gözümüzün önünde ağaçlar yok ediliyor” diyerek yetkililerin müdahale etmediğini savundu.

İddialara ilişkin Keçiören Belediyesi’ne ulaşıldığını belirten vatandaşlar, herhangi bir geri dönüş alamadıklarını da ifade etti.

Konuyla ilgili olarak Keçiören Belediyesi’nden ve yüklenici firmadan resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.