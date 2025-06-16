Komşularda hep savaş Yiyemiyorsun bir kuru lavaş Vergi için gerekli yurttaş Aman çıldırma, sakin kal vatandaş

Orada burada, yangın, sel, deprem

Güya herkes muhterem

Zengini sorgulama sakın, namahrem

Sana bana her şey problem





Yaz gelmiş sanane

Maaş artmaz hiç bekleme

İşsizsen vur utancın dibine

Kadın, çocuk, hayvan hep çilede





Ekranlarda hep ukalalar

Manasız yumurtlayanlar

Ah nerede bu omurgalılar

Eskidenmiş o akil aydınlar





Kirlettiler dinin anlamını

Aldılar milyonların ahını

Sanma alabilirsin intikamını

Anca mahşere kalır hesabı





Etrafta dolu şarlatanlık

Herkesin derdi ayrımcılık

Ders almaz ama insanlık

Yine yapar yavşaklık





Kimse yapmaz empati

Kendine duyulsun ister hep sempati

Baktıkça artar tiksinti

Böyle giderse helak olacağız, garanti





Umma, sorununu çözmez hiçbir parti

Onların cepleridir sadece derdi

Halka gelince işler hep sallapati

Düzelmez işler çünkü ahlak bitti





Benzin, ekmek, dolar

Hiç yerinde durmaz hep artar

Çevrede var hep işgüzar

Hırsız doymaz, çaldıkça çalar





Sana derler hep şükret

Tek silahları mağduriyet

Sen de almazsın hiç ibret

Sonuç; fakruzaruret





Yazar, istese daha da yazar

Okunmaz diye bir yerde susar

Gariptir, umar ha umar

Gün gelir kalır kelimeleri yadigar