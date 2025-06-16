Komşularda hep savaş Yiyemiyorsun bir kuru lavaş Vergi için gerekli yurttaş Aman çıldırma, sakin kal vatandaş
Orada burada, yangın, sel, deprem
Güya herkes muhterem
Zengini sorgulama sakın, namahrem
Sana bana her şey problem
Yaz gelmiş sanane
Maaş artmaz hiç bekleme
İşsizsen vur utancın dibine
Kadın, çocuk, hayvan hep çilede
Ekranlarda hep ukalalar
Manasız yumurtlayanlar
Ah nerede bu omurgalılar
Eskidenmiş o akil aydınlar
Kirlettiler dinin anlamını
Aldılar milyonların ahını
Sanma alabilirsin intikamını
Anca mahşere kalır hesabı
Etrafta dolu şarlatanlık
Herkesin derdi ayrımcılık
Ders almaz ama insanlık
Yine yapar yavşaklık
Kimse yapmaz empati
Kendine duyulsun ister hep sempati
Baktıkça artar tiksinti
Böyle giderse helak olacağız, garanti
Umma, sorununu çözmez hiçbir parti
Onların cepleridir sadece derdi
Halka gelince işler hep sallapati
Düzelmez işler çünkü ahlak bitti
Benzin, ekmek, dolar
Hiç yerinde durmaz hep artar
Çevrede var hep işgüzar
Hırsız doymaz, çaldıkça çalar
Sana derler hep şükret
Tek silahları mağduriyet
Sen de almazsın hiç ibret
Sonuç; fakruzaruret
Yazar, istese daha da yazar
Okunmaz diye bir yerde susar
Gariptir, umar ha umar
Gün gelir kalır kelimeleri yadigar