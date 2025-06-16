Dünyada en önemli 2 görevden birini yerine getirenlerdir; babalar... Bir insanın doğumundan, büyütülmesine, eğitilmesinden, evlendirilmesine kadar, her noktada, hiçbir çıkar beklemeksizin destek veren, gerektiği zaman şemsiye gibi koruyan, ağaç gibi meyve veren, çınar gibi gölge olan kişilerdir; babalarımız...

Dünyaya geldiğimiz günden itibaren doğumumuzdan, emeklememize, yürümemize; büyüdüğümüz zaman okumamızda, evlenmemize, hatta çocuk büyüyüp; baba olunduğu zaman bile, hâlâ onun çocuğu olarak bir alt nesli olan torunu ile uğraşıp; onlara kanat gerenlerdir; babalar... İlginç olan, baba olacak yaşa gelmelerine karşın, babaya göre büyümeyen oğluna:) hâlâ bilgi ve destek vermeye devam eder; hem de yarın için ondan bir şey beklemeden! Aynı bir anne misali...

Doğada tüm canlıları inceleyelim... Dişi ve eril olan tüm canlılarda aynı görev devam eder; anneler iç işlerinden yani dahili görevlerden, babalar ise dış işlerinden yani harici görevlerden sorumludur... Havanın soğuk olduğu gün, çocuklar dışarı çıkmaya cesaret edemezken, belki onun görevi o gün dışarıda o soğukta çalışmaktır... Belki yer altına inmeye cesaret edemezsin ama o her gün yeraltından maden çıkarmaya çalışıyordur; sevdikleri için... Zorlukların ve tehlikelerin olduğu zaman ise, sevdiklerine kalkan görevi...

Sabah evden çıkıp, geç saatte eve gelip, kucağına atlayan çocuğuna, ‘benim hâlim yok’ diyen baba, görmedim de; duymadım da... Demek ki; baba ne kadar yorgun olursa, olsun, çocuk sevgisi, baba olma duygusu, yorgunluğu bir anda alabiliyor...



Biyolojik olarak baba olmak şart değil, psikolojik olarak çocuklara baba olanlara, yetim olan çocuklara kanat gerenlere, öksüz olan çocuklara annesizliğini hissettirmemek için hem anne-hem baba olmaya çalışanlara, ihtiyacı olanlara ekonomik veya sosyal veyahut psikolojik destek verme bilinci olanlara, yani hem biyolojik, hem psikolojik babalara sesleniyoruz! İşte bugün, hem biyolojik, hem psikolojik olarak kendisini baba hisseden, baba olan herkesin, babalar gününüz kutlu olsun...