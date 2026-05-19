Hepimiz biliriz ki; günün en karanlık anı, tan yerinin doğmasına en yakın andır! II. Viyana kuşatması ile başlayan, Osmanlı İmparatorluğu’nun sonbahar dönemi, Balkanlar Savaşı ve I. Dünya Savaşı ile zemheri kış dönemi olan, zifiri karanlık dönemine girmişti. Zifiri karanlığın olduğu anda, 19 Mayısta, tan yeri ağarmaya başlamıştı. Tan yerinin ağarmasının, 107. yılındayız. Kutlu olsun!

Mustafa Kemal’in çocukluğuna gidelim... Hepimizin bildiği gibi ATATÜRK’ün manevi çocukları vardır. Bunlardan en uzun süre ATATÜRK’ün yanında yaşayan çocuğu, Afet İNAN’dır. Afet İNAN’ın, hem bir tarihçi olarak, hem de ATATÜRK’ün akşam yemeği toplantılarında, birçok gezilerinde notlarını alan, bunları derleyen, konuları 1. elden anlatan kişi olduğunu biliyoruz...

Daha önce ATATÜRK’ün yaveri tarafından yazılan kitapta ve gazetelerde de okumama karşın, 19 Mayısın arifesinde Afet İNAN’ın kitabında önceki yıllarda tekrar okuduğum yazı ile ilgili bilgiyi sizlerle paylaşmak istedim. Hiç kesmeden Afet İnan’ın Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler kitabının 9. sayfasında alıntı yapıyorum... ‘Mustafa Kemal’in doğum ayı ya hiç yazılmaz ya da yanlış olarak bir sonbahar ayı gösterilir. Halbuki; kendisinden işittiğime göre, bir ilkbaharda doğmuş olduğunu, hatta bunun mayıs ayına tesadüf ettiğini söylerdi. Bunu esas teşkil eden hatıramı ve Atatürk’ün sözlerini nakledeyim. 1936’da bir gün Cumhurbaşkanlığı Katibi Hasan Rıza SOYAK, ATATÜRK’e bir evrak getirmişti. Bunda ATATÜRK’ün doğum gününü bildirmesini rica ediyordu. Mustafa Kemal ATATÜRK, bunun zerine düşündü fakat bu günü tam olarak bilmiyordu. Ancak annesinden işittiğine göre, bir bahar mevsiminde doğmuş olduğunu hatırladı. Ay ve gün için şöyle dediğini hatırlıyorum. ‘Bu bir 19 Mayıs günü niçin olmasın?’ ATATÜRK’ün verdiği cevap ‘R. C. ATATÜRK’ün 19 Mayıs 1981 tarihinde doğmuş olduğunu arz ederim.’

Yine Afet İNAN’ın 2016’da yayınlanan anlatılarından bir yazı okumuştum. Orada: ‘Tam olarak tarihinin bilmemesine karşın, bahar ayında olduğunu biliyorum. İşittiğime göre ilkbaharda doğmuş olduğunu, hatta Zübeyde hanımın anlattıklarında, bunun mayıs ayına tesadüf ettiğini söylerdi’ diye belirtmişti.

Nuri Çolakoğlu’nun dediği gibi, 30 Ağustos, 29 Ekim, 23 Nisan sonuç günüdür, 19 Mayıs ise doğuş günü. Zaten 1881’de Mustafa’nın Selanik’de doğuşu da bunu ifade ediyor. ... Ölmeyen önderimizin doğumunun 145. doğum yılı!

Türkiye’nin tan yerinin ağarmasının 102. yılı, Mustafa Kemal’in doğumunun 145. yılı tüm milletimize kutlu olsun... ATATÜRK’ün rotasında, daha güzel yarınlara erişmek dileğiyle...