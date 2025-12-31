Bolu'nun köklü ailelerinden Gülez ailesinin yaşayan en büyük değerli üyesi, eğitimcilerin piri, Kore gazisi Ahmet Orhan Gülez'i defnettik.

Gülez 13 Ağustos 1929'da Bolu'da Gülezler konağında hayata gözlerini açtı. Erken yaşta babasını kaybetti. 1920 yılında kurulan Büyük Millet Meclisinin ilk Bolu Milletvekili ve daha sonra TBMM II. Dönem (1923-1927) milletvekili olan, Şükrü Gülez'in torunu idi. 4 yaşında Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü ve arkadaşları ile 1933'de Konak'ı ziyaretinde, Atatürk'ün kendisini kucağına alıp, kendisi ile şakalaştığı 1933 Bolu ziyaretini gururla hep anlatırdı... Gülez gerek

akrabalarıyla, gerek çocukluk ve gençlik anılarıyla çok güzel günler geçirmişti...

Lise eğitiminden sonra gönüllü olarak gittiği Kore Savaşından, Kore Gazisi olarak ülkeye dönüş yaptı. Daha sonra Almanya'da makina mühendisliği bölümünden mezun oldu. Bir süre mühendis olarak İsviçre'de çalıştıktan sonra, gazetede gördüğü ilan ile Almanya'daki bir sınavı kazanarak, dünyaca ünlü bir eğitimciden, insan ilişkileri konusunda eğitimler alarak, Avrupa'daki 7 büyük eğitimciden birisi oldu. 1980'lerden itibaren Türkiye'ye de party selling (katlamalı satış) eğitimini başlattı. Bazen danışman, bazen eğitimci, bazen girişim şapkalarıyla sahada yer aldı.

İlerleyen dönemde İsviçre, İtalya ve Türkiye başta olmak üzere, Avrupa'da birçok tanınmış firmalara eğitimler, 80'lerin ve 90'ların Demirel, Özal, Aliyev gibi siyasetçilerine danışmanlık hizmetleri verdi.

Duayen eğitimci, İsviçre'de tanıştığı Silvia Hanım ile 64 yıllık harika bir evlilik yaşayan kişi olarak, eşi Silvia'nın 2022'de ölümü ile bir mutlu dönem noktalandı.

Kore'ye 2. grupta gönderilen, toplam 4500 kişiden 900 şehit ve birçok gazi veren, bugün çok az sayıda yaşamını devam ettiren Kore gazilerimizden Gülez'i de bugün son yolculuğuna, Aliağa Merkez Camiinden uğurladık...

Gazi olmanın verdiği onur ile hem kaymakamlık, hem askeriyeden katılım, gurur vericiydi... Aliağa Kaymakamının, belediye başkanının katılımın yanında, askeri törene katılan üst düzey olması da, ayrıca gurur vericiydi. Türk bayrağına sarılı tabut, tören mangası ile gasilhaneden camiye getirildi ve askeri törenle Kore gazimiz Gülez uğurlandı.

On binlerce kişiye eğitim konusunda fener olan, Kore gazimize Allah'tan rahmet, sevdiklerine sabır diliyoruz.