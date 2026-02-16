Uzunca bir süredir beklenen Trafik Kanunu’nda yapılan düzenlemeler nihayet Resmi Gazete’ de yayınlanarak uygulamaya konuldu. Tüm vatandaşların büyük bir merakla beklediği, trafik magandalarına yönelik uygulamalar ne kadar geçerli olacak hep birlikte yaşayıp göreceğiz.

Trafik ve trafik kazaları ülkemizin uzun yıllar boyunca “trafik Canavarı” olarak adlandırılan önemli sorunlarının başında geliyordu. Özellikle ölümlü kazaların rekorlar kırdığı yıllarda soruna çözüm bulunması için birçok girişimde bulunulmuş ancak beklenen sonuçlar bir türlü alınamamıştı.



Kimileri cezaların caydırıcı olmadığından şikayet ederken, kimi vatandaşlarımız ise ilkokuldan başlayarak bir trafik eğitimi verilmesinin gerekliliği üzerinde durmuştu. Trafik güvenliği ülkemiz açısından önem taşıyor. Her yıl gerçekleşen binlerce trafik kazasında birçok vatandaşımız can verirken, en az on katı kadarda yaralı vatandaşlarımız hastanelere sevk ediliyor. İşi maddi kayıp boyutu ise tartışılamayacak kadar büyük boyutlara ulaşıyor.

Yeni yasa ile cezalar bir hayli ağırlaşırken, uygulanabilirliği yeni bir tartışma başlattı. Mesela; hız sınırlarını yerleşim yeri içinde, 6-10 kilometre/saat aşanlara 2 bin lira, 11-15 kilometre/saat aşanlara 4 bin lira, 16-20 kilometre/saat aşanlara 6 bin lira, 21-25 kilometre/saat aşanlara 8 bin lira, 26-35 kilometre/saat aşanlara 12 bin lira, 36-45 kilometre/saat aşanlara 15 bin lira, 46-55 kilometre/saat aşanlara 20 bin lira, 56-65 kilometre/saat aşanlara 25 bin lira, 66 kilometre/saat ve daha fazlasını aşanlara 30 bin lira idari para cezası verilecek. Benzer cezalar yerleşim yeri dışındaki ihlallerde de uygulanacak.



Sürücü belgesi sahibi olmadan motorlu araçları kullananlara 40 bin lira, mahkemelerce veya Cumhuriyet savcılıklarınca ya da kanunda belirtilen yetkililerce sürücü belgesi geçici olarak veya tedbiren geri alınmasına rağmen motorlu araçları kullananlara 200 bin lira idari para cezası verilecek.

Kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler 1000 lira ceza ödeyecek. Aynı ihlalin 1 yıl içinde ikinci defa yapılması halinde 10 bin lira, üçüncü defa ihlal edilmesi halinde 15 bin lira, dördüncü defa ihlal edilmesi halinde 20 bin lira, beşinci defa ihlal edilmesi halinde 30 bin lira, altıncı defa ihlal edilmesi halinde 80 bin lira idari para cezası verilecek.



Trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde art arda birden fazla şerit değiştirenler, otoyollarda veya yerleşim yeri dışındaki bölünmüş kara yollarında araçlarını ters istikamette sürenler, araçlarını konvoy şeklinde veya münferiden sürerken, diğer araçların geçişini zorlaştıracak veya tehlikeye sokacak şekilde keyfi hareketlerle trafiğin akışını kısmen veya tamamen engelleyecek şekilde araçlarını kara yolu üzerinde durduranlar 90’ar bin lira idari para cezasına çarptırılacak. Ayrıca bu sürücülerin sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçlar 30 gün süreyle trafikten menedilecek.

Yapılan tespit sonucunda, 0,50 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücülere verilen idari para cezası 25 bin liraya yükseltildi. Bu sürücüler, ihlalin üç veya daha fazla tekrarı halinde ise 150 bin lira idari para cezasına çarptırılacak.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücülere 150 bin lira idari para cezası uygulanacak ve sürücü belgesi iptal edilecek.



Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanacak, sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçlar 30 gün süreyle trafikten menedilebilecek.

Seyir halinde cep ve araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullanan sürücülere 5 bin lira idari para cezası kesilecek. Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde bu kuralın ikinci defa ihlal edilmesi halinde sürücülere 10 bin lira, bir yıl içinde bu kuralın 3 veya daha fazla ihlal edilmesi halinde sürücülere her seferinde 20 bin lira idari para cezası uygulanacak ve sürücü belgeleri her seferinde 30 gün süreyle geri alınacak.



Özetle;

Buraya kadar bizlerin yaşantısını bire bir ilgilendiren bazı yeni düzenlemelerden bahsettik. Elbette ki; yasa ile birçok yenilikleri de beraberinde getirdi. Görüldüğü gibi ceza şartları bir hayli ağır. Sorun işte burada başlıyor. Bu ağır cezaları yerine getiremeyen vatandaşların durumu ne olacak?

Trafik kurallarını ihlal etmeyeydi diyenleri duyar gibiyim. Bu konuda haklılar ama bir de ülke gerçeği var. Karayolunda, özellikle şehirlerarası yollarda hız sınırı tabelaları o kadar sağlıksız ki, 110’la girdiğiniz yolda bir bakıyorsunuz hız sınırı 50-60’a düşmüş ama sizin haberiniz yok. Çünkü uyarı tabelaları eksik. Şehir içinde bile hız sınırına uymanız çoğu kere mümkün olmuyor. Örneğin, “köprünün altına girene kadar tabela 82 kilometre” diyor, köprüyü geçtikten sonra hız sınırı 60’a düşmüş bunu bilemiyorsunuz.

Örnekleri çoğaltmak mümkün. Yani bir şey yapıyoruz ama bir ayağını mutlaka eksik bırakıyoruz. Bu andan itibaren özellikle şehirlerarası ve şehiriçi yollarda gerekli uyarı işaretleri süratle elden geçirilmeli ve yenilenmeleri gerekenler yenilenmelidir. Aksi halde, vatandaşına tuzak kuran bir trafik uygulamasıyla karşı karşıya kalabiliriz.