30 Ağustos 104. Zafer Bayramımız kutlu olsun! Dün farklı illerde gerçekleşen farkındalık çalışmalarımız oldu. Sizi de bilgilendirmek istedik.

İstanbul’da Epilepsi Hastaları Derneği döneminde de, Epilepsi Hasta ve Yakınları Derneği döneminde de gerçekleşen park çalışması, İstanbul’dan sonra Ankara’da gerçekleşmeye başlamıştı… 2026’da 22 Temmuz Dünya Beyin Günü münasebetityle gerçekleşen ve ülkemizde farklı yerlerde stantların açılması çalışmasından sonra, 30 Ağustos Zafer Bayramında da aynı çalışma yapıldı.

En çok gidilen, merkezi belediye parkları seçilerek orada stant açıyoruz ki; epilepsililerin de bilgi alabilecekleri bir kurumun olduğunu öğrensinler. Çünkü çoğu kişi bu konudan haberdar değil! Stantlarda anlatılacak en önemli konu; epilepsi de ilk yardım nasıl olur ve ulaşılacak il temsilcisinin iletişim bilgilerinin paylaşılması…

Daha bilinçli bir toplum olmak için, seminer, sempozyum, park çalışmaları, müzik programları, resimler, tiyatro, dans, bizbize programı, broşürler, kitaplar, okullarda verilen eğitimler, STK’lardan duyarlı olanlara eğitimler verilmesi, üniversitelere konuşmacı olarak katılım, partilerin kadın kollarına verilen eğitimler 26 partiyi kapsayan epilepsi kamutayında bilinçlendirme çalışması, üniversite öğrencilerinin tez hazırlanmasına destek verilmesi, yurt dışına ülkemizi temsilen verilen raporlar ve uzaktan toplantılarla katılım, bakanlıklarla çalışmalar yapılması, TBMM ile yapılan görüşme ve çalışmalar, Cumhurbaşkanlığı ile çalışma, yönetmelik ve protokoller düzenlenmesi, IBE’nin aldığı uluslararası çalışmaların ülkemizde yürütülmesi, belediyelerde bazı çalışmaların başlatılması, partilerin engelli birimlerinden gelen davetlere katılarak fikirler verilmesi, kamunun engelliler için yaptığı çalışmalardan davet edilenlerin desteklenmesi, kent konseylerinde bilinçlendirme çalışmaları gibi birçok çalışma gerçekleşmekte…

Bazen merkezi olduğu için talep edilen parkların belediyeler tarafından verilmemesi, bazen yapılan çalışmaları pek desteklemeyen ulusal basın olsa da güçlü yerel basın, yanımızda olan; duyurular yapan belediyeler de var! Ne kadar çok kişiye ulaşabilirsek, o kadar çok epilepsiliye de olabiliriz… İşte bu nedenle çalışmalar devam ediyor. İl temsilcileri ile ona destek veren arkadaşlardan bazı anektotlar….

Umarım küçük damlalar, yarın çok daha güzel sonuçlara vesile olur. Sevgiyle kalın.

Ebru Öztürk