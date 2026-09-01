Bazen futbolda sezon başlamadan önce bazı işaretler oluşur ve “Bu yıl başka bir şey olabilir” dedirten gelişmeler yaşanır. Türk futbolu açısından 2026-27 sezonunun Avrupa serüvenine baktığımda, ben tam da böyle bir tablo görüyorum.

Uzun yıllar sonra ilk kez dört büyük takımımızı da Avrupa’nın lig aşamalarında izleyeceğiz. Fenerbahçe ve Galatasaray’ın 19 yıl sonra, Avrupa futbolunun zirvesi olan Şampiyonlar Ligi’nde iki takımla sahne alacak. Fenerbahçe’nin Devler Ligi’ne dönüşünün 17 yıl sonra gerçekleştiğini düşünürsek, bunun başlı başına önemli bir gelişme olduğunu kabul etmek gerekiyor.

Fenerbahçe’nin bu noktaya nasıl geldiği de ayrıca dikkat çekici. Sarı Lacivertliler, Şampiyonlar Ligi yolunda çıktığı altı maçın dördünü kazanıp ikisinde berabere kaldı. Son olarak Kadıköy’de 1-1 berabere kaldığı Lyon’u Fransa’da 2-1 yenip turu geçti ve toplamda 3-2’lik skorla Devler Ligi biletini aldı.

Bu, yalnızca bir tur başarısı değil. Bana göre Türk futbolunun Avrupa’daki özgüveni açısından da önemli bir mesaj.

Beşiktaş’ın yürüyüşü de en az Fenerbahçe kadar dikkat çekici. Siyah Beyazlılar Avrupa Ligi eleme sürecinde oynadığı altı maçın beşini kazanırken yalnızca birinden mağlubiyetle ayrıldı. Son olarak Kauno Zalgiris karşısında deplasmanda 1-0 kaybetmesine rağmen, İstanbul’daki 3-0’lık galibiyetin avantajıyla lig aşamasına kaldı.

Trabzonspor cephesinde ise Avrupa Ligi macerası istenmeyen bir şekilde sona erdi. Ancak Bordo Mavililer’in Konferans Ligi’nde yoluna devam edecek olması, Türkiye’nin Avrupa’daki temsil sayısının korunması açısından önemli.

Şimdi gözler Galatasaray’da...

Sarı Kırmızılılar henüz sahneye çıkmadı. Onların da katılımıyla Avrupa’daki temsil gücümüz daha da artacak. Fenerbahçe ve Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde, Beşiktaş Avrupa Ligi’nde, Trabzonspor ise Konferans Ligi’nde mücadele edecek.

İşte bu tablo bana uzun zamandır özlediğimiz bir Avrupa sezonunun kapısını araladığımızı düşündürüyor.

Ülke puanı açısından da elimizde küçümsenmeyecek bir fırsat var. Türkiye şu anda 48,275 puanla Avrupa sıralamasında 9. basamakta bulunuyor. Dört takımımızın da lig aşamasında mücadele edecek olması, bundan sonra alınacak her galibiyet ve beraberliği çok daha değerli hale getiriyor.

Elbette daha yolun başındayız. Avrupa başka, lig başka. Birkaç başarılı eleme maçının ardından hemen büyük hedefler koymak doğru olmayabilir.

Ama bu kez elimizde umutlanmak için gerçekten güçlü nedenler var.

Belki de yıllardır beklediğimiz o sezon, işte şimdi başlıyor.

Ve kim bilir, belki bu sezon Avrupa’da sadece mücadele eden değil, iz bırakan Türk takımlarından söz edeceğiz.

Kalın sağlıcakla…