Bir stadyumda alkışlanır, bir kürsüde madalyayla taçlanır, ay-yıldızlı bayrak göndere çekilir ve herkes yalnızca o anki sonucu görür.

Ama bazı zaferlerin ardında, madalyadan çok daha büyük bir hikaye yatar.

O hikayeyi anlayabilmek için kürsüdeki ışıklara değil; o kürsüye çıkana kadar katbedilen karanlık ve uzun yola bakmak gerekir. Çünkü bir madalya asla sadece bir metal parçası değildir. Bir madalya; sabahın ilk ışıklarıyla başlayan antrenmanlardır, yorulan ama pes etmeyen kaslardır, kaybedilen yarışların ardından tek başına yeniden ayağa kalkabilmektir. Bazen gözyaşlarını kimseler görmeden silmek, bazen aileden uzakta geçen sessiz gecelerdir. Bazen de “Acaba başarabilecek miyim?” şüphesinin içinden, çelik gibi bir iradeyle “Evet, başaracağım!” diyerek çıkabilmektir. Ve en önemlisi; bir madalya, insanların sizin hakkınızda kurduğu bütün önyargılara verilmiş en asil, en sessiz cevaptır.

Polonya’nın Szczecin kenti, işte tam da böyle bir adanmışlık hikayesine sahne oldu. Avrupa İşitme Engelliler Gençlik Oyunları’nda piste, havuza ve masaya çıkan genç ay-yıldızlılarımız; atletizmden yüzmeye, masa tenisinden badmintona kadar her kulvarda yüreklerini ortaya koydu.

Türkiye’nin hanesine tam 33 madalya yazıldı. 9 altın, 14 gümüş ve 10 bronz.

Onlar 33 madalyadan çok daha fazlasını kazandılar. Bir ülkenin gururunu, ailelerinin yıllardır kurduğu o büyük hayali ve kendilerine olan sarsılmaz güvenlerini kazandılar. Belki de kendilerinden sonra gelecek yüzlerce çocuğun “Ben de yapabilirim!” diyebilme cesaretini inşa ettiler.

Çünkü bazı başarılar sadece bugünü tebrik etmekle kalmaz; yarının hayallerini de baştan yazar. Kürsüye çıkan her bir sporcumuz, azmin farklı bir yüzüydü.

Atletizm pistinde Yağmur Yılmaz ve Emirhan Ekinci altın madalyalara uzanarak göğsümüzü kabarttı. Yağmur Yılmaz, 100 ve 200 metre yarışlarında sergilediği performansla finiş çizgisini ilk sırada geçerken; Emirhan Ekinci gülle ve cirit atmada zirveyi kimseye bırakmadı. 4x100 metre bayrak yarışında Mert Kılıç, Hasan Eren, Yasin Kaya ve Kaan Temel’in sergilediği o muazzam uyum ise gümüş madalyayı getirdi.

Bayrak yarışları insana zamansız bir gerçeği hatırlatır. Bazen zafer, tek başınıza ne kadar hızlı olduğunuzla değil; bayrağı size teslim edenden aldığınız inancı ne kadar ileriye taşıyabildiğinizle ilgilidir. Yan yana atan dört yürek, dört nefes ve tek bir bayrak…

Kulvarlarda sadece kulaç atmadılar, engelleri kulaçlarıyla aştılar.

Yüzme branşında Eda Erdem, 50 ve 100 metre serbestte kazandığı iki altın madalyayla havuza damgasını vurdu. Caner Yalçın 200 metre sırtüstünde gümüş madalyayı boynuna takarken, karma bayrak takımımız bronz madalyayla kürsüdeki yerini aldı.

Ekran başında belki birkaç saniyelik bir yarış izledik. Oysa o birkaç saniyenin arkasında yılların birikimi, dökülen ter ve sessizce verilen mücadeleler vardı. Dışarıdan bakanlar için yarış birkaç dakika sürer; oysa bir sporcunun zihninde yarış aylar öncesinden başlar. Rakiplerinden ziyade kendi korkularına, yorgunluğuna ve “yapamazsın” diyen o iç sese karşı yarışır insan. Ve en sonunda kendine verebileceği en gururlu cevabı verir: “Yaptım.”

Rakete vurulan her darbede bir irade yükseldi.

Masa tenisinde Burak Aksu tek erkeklerde altın madalyaya ulaşırken; çift erkeklerde Burak Aksu - Umut Şahin ikilisi gümüş, tek kadınlarda Zeynep Doğan bronz madalyanın sahibi oldu. Badmintonda ise Elif Sude Tural tek kadınlarda gümüş, Ahmet Can ile birlikte çiftlerde bronz madalya kazanarak bu büyük tabloyu tamamladı.

Her vuruşun ve her saniyenin ardında aynı yalın gerçek duruyordu. Emek vermeden, bedel ödemeden zafer tacı giyilmez. İlk günden itibaren ilmek ilmek işlenen bir inançla kürsüye çıkılır. İnsanlar sadece boyundaki madalyayı görür; oysa o madalyanın arkasında kaç kez düşüldüğü ve kaç kez yeniden ayağa kalkıldığı sadece o sporcunun hafızasında saklıdır.

Ve mücadele şimdi Lozan’da devam ediyor…

Szczecin’de kazanılan 33 madalya, aslında bu büyük hikâyenin son sayfası değil. Ay-yıldızlı sporcularımızın mücadelesi, farklı branşlarda ve farklı şehirlerde aynı inançla sürüyor.

İşitme Engelliler Judo Millî Takımımız da 28-30 Ağustos 2026 tarihlerinde İsviçre’nin Lozan kentinde düzenlenecek İşitme Engelliler Judo Masterlar organizasyonunda tatamiye çıkacak.

Ülkemizi dört milli sporcumuz temsil edecek: Kadınlar 52 kiloda Ayşe Beril Boyacı, kadınlar 57 kiloda Buse Tıraş, kadınlar 63 kiloda Bircan Altuntaş ve erkekler 60 kiloda Nurullah Dündar.

Tataminin kenarında ise Teknik Direktör Özgür Yılmaz, Antrenör Atilla Öztürk ve Tercüman Volkan Yılmaz bulunacak.

Onlar için de mesele yalnızca bir madalya kazanmak değil. Tatamiye çıktıkları anda taşıdıkları, sadece kendi emekleri değil; göğüslerinde taşıdıkları ay-yıldızın onuru, arkalarında duran ailelerinin umudu ve kendilerinden sonra gelecek genç sporculara bırakacakları cesarettir.

Bazen bir judocunun rakibine karşı verdiği mücadele, dışarıdan yalnızca birkaç dakikalık bir karşılaşma gibi görünür. Oysa o birkaç dakikanın içinde yıllarca süren antrenmanlar, sakatlıklar, yenilgiler, yeniden başlama iradesi ve “Bir gün ben de başaracağım” diyen bir çocuğun hayali vardır.

Lozan’daki her mücadele, sonucundan bağımsız olarak kıymetlidir. Çünkü tatamiye çıkmak bile başlı başına bir cesaret hikayesidir.

Ayşe Beril Boyacı’ya, Buse Tıraş’a, Bircan Altuntaş’a ve Nurullah Dündar’a; Teknik Direktör Özgür Yılmaz’a, Antrenör Atilla Öztürk’e ve Tercüman Volkan Yılmaz’a gönülden başarılar diliyoruz.

Dileriz Lozan’da da ay-yıldızlı bayrağımız yükselir, İstiklal Marşımız yankılanır ve bu güzel hikâyeye yeni başarılar eklenir.

Çünkü bazı insanlar sadece yarışmaz. Bir ülkenin umudunu da tatamiye, piste, havuza ve sahaya taşır.

İşitme engelli sporcularımızın başarısını sadece madalya sayılarıyla ölçmek, bu büyük tablonun ruhunu ıskalamak olur. Toplum çoğunlukla bir insanın neyi yapamadığına odaklanır. Oysa hayat bize bambaşka bir şey öğretir. İnsan, kendisine çizilmeye çalışılan sınırların toplamından ibaret değildir; insan, o sınırların ötesine geçebilme cesaretidir.

Engeller, bir insanın kaderini belirlemek zorunda değildir. Bazen yolun ortasındaki engel, insanın içindeki o saklı gücü ortaya çıkarır. Hayat kulaklara sessizce “olmaz” diye fısıldadığında; insan en gür cevabını sözleriyle değil, elde ettiği zaferlerle verir.

33 madalya, 33 ayrı hayat hikayesi demektir. Her birinin ardında farklı bir çocukluk, farklı kaygılar ve farklı hayaller vardı kuşkusuz. Ama hepsinin buluştuğu tek bir ortak payda vardı. Vazgeçmemek.

Çünkü gerçek azim yüksek sesle konuşmaz. Sessizdir. Her sabah yeniden başlar. Kimse görmeden çalışır, kimse alkışlamadan yorulur ve zamanı geldiğinde kürsüye çıkar. İşte o an herkes görür; fakat o kürsüye kadar çekilen yükü yalnızca taşıyan bilir.

Tabii ki o kürsüde yalnız değillerdi. O madalyanın arkasında; sabahın köründe çocuğunu salona taşıyan bir anne, kenarda sessizce dualar eden bir baba, sporcusuna kendinden çok inanan bir antrenör, bir fizyoterapist ve koca bir teknik ekip vardı. Bütün bu görünmeyen emekler, günün sonunda tek bir fotoğraf karesinde birleşir. Sporcu kürsüdedir, madalyası parıldar ve ay-yıldızlı bayrak göğe yükselir. Fotoğrafa yansımayan ise o zaferi ören gizli kahramanlardır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Bütün ümidim gençliktedir” sözü, Szczecin’de bir kez daha somut bir karşılık buldu. Çünkü gençlik sadece bir yaş aralığı değildir; yeniden başlama cesareti, korkuya rağmen yürüyebilmek ve geleceği elleriyle şekillendirebilmektir. Bu gençler sadece birer şampiyon olmadı; arkalarından gelecek binlerce çocuğun zihnine “Ben de yapabilirim” tohumunu ekti.

Şimdi bize düşen, bu büyük başarıyı birkaç günlük tebrik mesajlarıyla sınırlı tutmamaktır. Bu gençlerin açtığı yolu genişletmek, daha fazla erişilebilir spor tesisi kurmak, altyapıyı güçlendirmek ve eşit fırsatlar sunmaktır.

Engelli bireylerin ihtiyacı acıyan gözler değil; eşit imkânlar, nitelikli tesisler ve sürdürülebilir destektir. Yalnızca madalya kazandıklarında hatırlanmak değil, hayatın her alanında eşit ve görünür olmaktır.

Ay-yıldızlı bayrağımız Polonya semalarında 33 kez dalgalandı. Şimdi gözlerimiz Lozan’da tatamiye çıkacak milli sporcularımızda.

Onlar sessizdi belki ama başarılarının yankısı tüm Türkiye’yi sardı. Tribündeki alkışları işitmemiş olabilirler; fakat 85 milyonun yüreğinde fırtınalar koparan o gururu iliklerine kadar hissettiler.

Çünkü engeller değil, hedefler konuştu. Azim kazandı, inanç kazandı, gençlik kazandı.

Ve Szczecin’den Lozan’a uzanan bu hikayede en kıymetli madalya, sporcularımızın boynunda taşıdıkları değil; geleceğin çocuklarına bıraktıkları o tükenmez umut oldu.

Çünkü bazen bir madalya boyunda değil, bir çocuğun kalbinde taşınır.

SONSÖZ

Ve belki de bütün bu hikayenin en büyük zaferi…

Bir çocuk, ay-yıldızlı bayrağa bakıp “Ben de yapabilirim” dediği gün, işte o zaman gerçek şampiyonluk kazanılmış olur.