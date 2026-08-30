Bir milletin geleceğini inşa eden, onu güçlü ve sarsılmaz kılan temel taşlar vardır. İşte 30 Ağustos Zaferi, bu taşların en kıymetlilerinden biridir. Bu tarih, yalnızca takvim yapraklarında yer alan sıradan bir gün değil; küllerinden yeniden doğan, “bitti” denilen bir milletin iradesinin ve kararlılığının sembolüdür.

30 Ağustos, bağımsızlığa inanmış bir milletin, kanıyla ve canıyla elde ettiği bir zaferdir. Bu zafer, yalnızca resmî törenlerle hatırlanacak bir gün değil; siyasi, ekonomik, askeri ve sosyal hayatımızın her alanına nakşedilmesi gereken bir ruhu temsil eder. Çünkü bağımsızlık, bir günün değil, her günün meselesidir.

Tarih boyunca Türk milleti, karşılaştığı badirelerden ders çıkarmış, uyanık olmanın önemini bilmiş ve ona göre hareket etmiştir. Adaletten ve merhametten vazgeçmeyen, emperyalist güçlere boyun eğmeyen bu kadim milletin düşmanlarının çok olması da şaşırtıcı değildir. “Su uyur, düşman uyumaz” sözü, işte bu gerçeğin en yalın ifadesidir.

Zaferlerimiz, bizi rehavete sürüklememeli; aksine daha da teyakkuzda olmamız gerektiğini hatırlatmalıdır. 30 Ağustos, yalnızca tarihimizi süsleyen bir hatıra değil, geleceğe dair bir uyarıdır: Bağımsızlık yolunda asla gevşememek, her daim uyanık kalmak ve milletimizin iradesini korumak zorundayız.