Türkiye, on yıllardır hem insani hem de ekonomik anlamda ağır bedeller ödediği, binlerce evladını şehit verdiği, nice ocağın söndüğü PKK terör belasından kurtulma yolunda kritik bir eşikten geçiyor. On binlerce asker ve sivil vatandaşımızın canına mal olan, arkasında gözü yaşlı dullar ve yetimler bırakan bu musibet, yalnızca canımızı yakmakla kalmadı; bu ülkenin maddi ve manevi enerjisini de yıllarca sömürdü.

Bugün, terörden arındırılmış bir Türkiye hedefine doğru atılan yeni adımlar, milletimizin yüreğinde huzur dolu günlere olan inancı yeniden tazelemektedir. Geçmişte "çözüm süreci" olarak bilinen tecrübenin arzulanan noktaya ulaşamamış ve akamete uğramış olması, kamuoyunda haklı bir temkinlilik ve hassasiyet yaratmış durumdadır. Ancak bu kez sürecin, milli iradenin ve demokrasinin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında ve hukuki bir zeminde şekillenme iradesi, umutların yeşermesi adına son derece kıymetlidir.

Tarih şahittir ki; bu topraklarda Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkezi ve daha pek çok etnik kökenden insan, yüzyıllardır ortak bir kaderi paylaşmış, barış ve huzur içinde kardeşçe yaşamıştır. Ne zaman ki emperyal güçler coğrafyamızı bölmek, birliğimizi bozmak ve Türkiye'nin büyümesini engellemek istedi, işte o zaman terör örgütlerini kullanışlı birer aparat olarak devreye soktu. Milletimizin ayağına vurulmak istenen bu prangalar, tarihin her döneminde asil milletimizin engin feraseti, basireti ve sarsılmaz dayanışmasıyla boşa çıkarılmıştır.

Türkiye bugün, kurulan tüm ayak oyunlarını bertaraf etmiş bir şuurla dimdik ayaktadır. Bu millet, vatanın bütünlüğü uğruna canını ortaya koymuş, gerektiğinde ekonomik zorluklara göğüs germiş ve "Yeter ki vatan sağ olsun" diyerek her türlü konforundan feragat etmesini bilmiştir.

Siyasi iradenin kararlılığı ve Meclis'in kapsayıcı gücüyle, emperyalist odakların maşası olan terör unsurlarının tamamen tasfiye edildiği, kardeşlik hukukunun galip geldiği bir geleceğe adım adım yaklaşıyoruz. Güvenliğin, huzurun ve toplumsal barışın kalıcı hale geldiği Terörsüz Türkiye, artık uzak bir hayal değildir.