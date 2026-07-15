15 Temmuz, milli mücadelemizin bir kez daha zaferle taçlandığı gündür. Türk milleti, tarihi boyunca hiçbir zaman esareti kabul etmemiş, manda ve boyunduruk altına girmemiştir. Bundan yüz yıl evvel topyekûn verilen milli mücadelede, harici düşman işgaline nasıl geçit verilmediyse; bu defa da tarihler 15 Temmuz 2016’yı gösterirken dış destekli, içimizden devşirilmiş, adı bizden ama ipi yabancı istihbarat örgütlerinin elinde olan FETÖ/PDY örgütüne mensup, devletin kılcallarına sızmış, TSK, emniyet, adalet, eğitim gibi en önemli kurumlarında yuvalanmış, ihanet şebekesinin, devletin silahlarını millete doğrulttuğu en büyük saldırıya da milletçe karşı konuldu.

15 Temmuz gecesi halk, korkuya ve endişeye rağmen farklı siyasi görüşlere mensup vatansever insanlar, meydanlara çıkarak, ortak bir iradeyle, seçilmiş hükümete ve demokrasiye sahip çıktı.

250 şehit ve binlerce gazinin fedakârlığıyla bu girişim püskürtüldü. O gece, milletin ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmesi, Türkiye’nin geleceği için kritik bir dönüm noktası oldu.

Milletimiz, özgürlüğünden ve bağımsızlığından vazgeçmeyeceğini dünyaya ilan ederek, hainlerin işgal girişimi, yüce milletimizin basireti ve kararlı duruşuyla bertaraf edildi.

Tarih tekerrürden ibarettir.

Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un Safahatta yazdığı:

“Geçmişten adam hisse kaparmış... Ne masal şey!

Beş bin senelik kıssa yarım hisse mi verdi?

"Tarih"i "tekerrür" diye tarif ediyorlar;

Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi?” dizeleri bize bir ders niteliğindedir.

Türk milleti, var olduğu tarih boyunca bu tür işgal girişimlerine maruz kalmış; tarih tekerrür etmiş, dersler alınmış ama zamanla unutulmuş ve benzer olaylar yeniden ortaya çıkmıştır. Bugün de yarın da bu ihtimal vardır ve olacaktır da. Tehlike henüz geçmiş değildir. Milletimizin en büyük özelliği, engin merhamet duygusudur. Biz, içimizdeki hainleri çoğu zaman kendimiz gibi biliriz. Fakat unutulmamalıdır ki, haine merhamet edilmez; bedel ödetilir. Türk’ün töresinde ihanetin affı yoktur. Zira haine merhamet mazluma zulümdür.

İçimizdeki hainlerin neler yapabileceğini bize kanlı bir şekilde gösteren 15 Temmuz tarihi, gelecek nesillere bırakılacak en önemli derslerden biridir. Türk milleti, iradesine ve bağımsızlığına yönelen her saldırıyı, birlik ve beraberlik içinde bertaraf edecek kudrete sahiptir.

Ögürlüğünden ve bağımsızlığından vazgeçmeyeceğini dünyaya ilan aziz milletimiz için 15 Temmuz, bir milletin iradesine sahip çıkma gecesi, bir demokrasi destanı ve bir bağımsızlık manifestosudur.

Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor; Rabbimden ülkemize ve milletimize bir daha böyle acılar yaşatmamasını diliyoruz…