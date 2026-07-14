2026 Dünya Kupası, Cristian Ronaldo’nun çocukluk hayalinin peşinden çıktığı son büyük yolculuktu. Portekiz’in çeyrek finalde İspanya’ya 1-0 yenilmesiyle yalnızca bir takım turnuvaya veda etmedi; futbol da son yirmi beş yılına damga vuran en büyük yıldızlarından birini Dünya Kupası sahnesinden uğurladı.

Geride ise rakamlarla bile anlatılması zor bir kariyer kaldı. Sporting Lizbon’da başlayan yolculuk, Manchester United’da dünya çapında bir yıldızlığa dönüştü. Real Madrid’de adeta golün yeni tanımını yaptı. Juventus’ta İtalya’yı fethetti, yeniden Manchester United formasını giydi, ardından Al Nassr’da ilerleyen yaşına rağmen gol üretmeye devam etti. Premier Lig, La Liga ve Serie A’da şampiyonluk yaşayan ender futbolculardan biri oldu.

Resmî maçlarda 900 gol barajını aşan ilk futbolcu unvanını aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Beş Şampiyonlar Ligi kupası, beş Ballon d’Or, sayısız gol krallığı, yüzlerce bireysel ödül... Portekiz Milli Takımı’nı tarihindeki ilk Avrupa Şampiyonluğu’na taşıdı, UEFA Uluslar Ligi kupasını kazandırdı ve milli takımlar düzeyinde dünyanın en golcü ismi olmayı başardı. Fakat, bütün bunlara rağmen, kariyer vitrinindeki tek boş rafın üzerinde ‘Dünya Kupası’ yazıyor.

İşte yıllardır süre gelen Messi-Ronaldo tartışmasının en önemli başlığı da bu oldu. Evet... Lionel Messi de olağanüstü bir yetenek. Futbola doğuştan armağan edilmiş bir sanatçı. Üstelik Dünya Kupası’nı da kazanarak kariyerini kusursuza yakın bir noktaya taşıdı. Buna söyleyecek tek bir söz bile yok. Ancak futbol yalnızca yeteneğin oyunu değil ki. Futbol; emek, karakter, vazgeçmemek ve her sabah yeniden başlayabilmektir.

Ronaldo’yu diğerlerinden ayıran da tam olarak buydu. O, belki Messi kadar doğal bir yetenek değildi ama çalışmanın neleri değiştirebileceğinin yaşayan kanıtı oldu. Yirmi yılı aşkın süre dünyanın zirvesinde kalabilmek, sadece Allah vergisi bir yetenekle açıklanamaz. Bunun arkasında eşine az rastlanır bir disiplin, bitmeyen bir hırs ve profesyonelliğe adanmış bir hayat vardı.

Elli yılı geride bırakan gazetecilik yaşamım boyunca sayısız büyük futbolcu izledim. Maradona’yı, Cruyff’u, Platini’yi, Zidane’ı, Brezilya’nın sambasını, Messi’nin sihrini...

Ama iş karaktere, çalışmaya, profesyonelliğe ve rakamların yalın gerçeğine geldiğinde ibrem hep Ronaldo’yu gösterdi. Belki de, bu yüzden onun futbolunu izlerken sadece golleri değil, insan iradesinin sınırlarını da seyrettim.

Evet... koleksiyonunda Dünya Kupası yok. Ancak, yıllar sonra futbol tarihi yeniden yazılırken insanlar yalnızca kupaları saymayacak.

Rekorları, farklı ülkelerde bıraktığı izleri, nesillere verdiği ilhamı ve pes etmeyen ruhunu da konuşacak. Çünkü kupalar bazen bir turnuvanın kazananını gösterir. Efsaneler ise bir çağın adını koyar. Cristiano Ronaldo da, bana göre, işte o çağın adıdır.

Kalın sağlıcakla.