Bilim ve teknoloji dünyasında bu haftanın ortak mesajı oldukça açık: Yapay zekâ artık yalnızca konuşan bir yazılım olmaktan çıkıyor. Laboratuvar cihazlarını çalıştırmaya, yeni malzemeler tasarlamaya ve bilimsel araştırmanın doğrudan parçası olmaya hazırlanıyor. Fakat ilerleme hızlandıkça güvenlikten sağlığa kadar yeni sorular da beraberinde geliyor.

Anthropic’in bu hafta duyurduğu Model Hardware Standard (MHS) bunun en dikkat çekici örneklerinden biri. Henüz araştırma önizlemesi aşamasındaki sistem, yapay zekâ ajanlarının mikroskoplardan robot kollara kadar programlanabilir fiziksel cihazlarla iletişim kurmasını hedefliyor. Şirket, gelecekte bir yapay zekânın ilaç keşfi deneylerini yürütmesinden kuantum bilgisayarındaki lazerlerin kalibrasyonuna kadar çeşitli işlemleri gerçekleştirebileceğini söylüyor. Ancak sistem şimdilik geliştirme ve güvenlik testleri aşamasında.

Bence buradaki değişim önemli. Bugüne kadar yapay zekâya çoğunlukla “bir şey soruyorduk”. Yakın gelecekte ise ona “bir şey yaptırmaya” başlayacağız. Bu da yapay zekâ güvenliğini sadece veri ve yazılım meselesi olmaktan çıkarıp fiziksel dünyanın güvenliği haline getiriyor.

Yapay zekânın bilime katkısının daha somut bir örneği MIT’den geldi. Araştırmacılar tarafından geliştirilen CrysVCD adlı yöntem, yapay zekânın oluşturduğu yeni kristal ve malzeme tasarımlarının kimyasal olarak kararlı olma ihtimalini ciddi biçimde artırabiliyor. Araştırmada üretilen tasarımların yaklaşık yüzde 70’i zorlu bir kararlılık testini geçti. Amaç, milyonlarca teorik malzeme üretip daha sonra büyük bölümünü çöpe atmak yerine, baştan daha gerçekçi adaylar oluşturmak.

Bu yaklaşım önümüzdeki yıllarda bataryalardan bilgisayar çiplerine, uzay araçlarından enerji teknolojilerine kadar çok geniş bir alanda etkili olabilir. Yapay zekânın gerçek değeri belki de güzel metinler yazmasından çok, insanın tek başına tarayamayacağı kadar büyük olasılık alanlarını araştırabilmesinde yatıyor.

Fakat teknoloji ilerlerken bilgisayarlarımızın temelinde hâlâ açıklar bulunabiliyor. MIT CSAIL araştırmacıları modern işlemcilerin performans için kullandığı tahmin mekanizmalarında çok kısa süreli bir güvenlik boşluğu keşfetti. Araştırmacılar bu zamanlama açığını kullanarak deney ortamında bir Linux sisteminin parola dosyasına erişebildi. Bu, hemen tüm bilgisayarların tehlikede olduğu anlamına gelmiyor; ancak donanım seviyesindeki güvenliğin de saldırganlarla savunmacılar arasında bitmeyen bir yarış olduğunu yeniden hatırlatıyor.

Sağlık alanındaki önemli gelişmelerden biri ise tüberküloz üzerineydi. Nature Microbiology’de yayımlanan araştırma, tüberküloz bakterisinin havada yayılırken kurumasının yalnızca hayatta kalma mücadelesi olmadığını gösteriyor. Kuruma süreci bakteride DNA hasarı ve onarım mekanizmalarını tetikleyerek rifampin gibi önemli antibiyotiklere direnç kazandırabilecek mutasyonların ortaya çıkmasını kolaylaştırabiliyor. Araştırmacılar bunun gelecekte bulaşmayı engellemeye yönelik yeni tedavi veya koruma stratejilerinin geliştirilmesine yardımcı olabileceğini düşünüyor.

Haftanın temel bilim sürprizi ise nötrinolardan geldi. Yaklaşık otuz yıldır bazı deneylerde beklenenden daha az nötrino yakalanması “galyum anomalisi” olarak biliniyor ve bunun bilinmeyen yeni parçacıklara işaret edip etmediği tartışılıyordu. Yeni hesaplamalar ise problemin yeni fizikten değil, nötrinoların galyum tarafından yakalanma olasılığının hesaplanma biçiminden kaynaklanabileceğini öne sürüyor. Yani bazen büyük bir gizemin çözümü yeni bir parçacık keşfetmek değil, eski hesabı yeniden yapmak olabiliyor.

Bu haftanın ardından ortaya çıkan tablo bana göre bilimin gittiği yönü çok güzel özetliyor:

Yapay zekâ laboratuvara giriyor, makineler yeni maddeler tasarlıyor, bakterilerin evrimini daha ayrıntılı görüyoruz ve onlarca yıllık fizik problemlerini yeniden sorguluyoruz.

Geleceği belirleyecek olan yalnızca daha güçlü teknolojiler üretmemiz olmayacak. Asıl farkı, neyi otomatikleştireceğimizi, neyi yeniden sorgulayacağımızı ve insan denetimini nerede bırakmamamız gerektiğini bilmek yaratacak.