Bu hafta bilim ve teknoloji gündeminin ortak noktası, yapay zekânın artık yalnızca ekranlarda değil, robotlarda, otomobillerde ve devletlerin gelecek planlarında daha görünür hale gelmesi oldu.

Çinli robot üreticisi Unitree, halka arz hazırlıklarıyla dikkat çekerken humanoid robotlara yönelik yatırımcı ilgisi de fiziksel yapay zekâ yarışının hızlandığını gösterdi. Öte yandan Pony.ai ve Uber, Avrupa’da 2.000’den fazla robotaksi konuşlandırmayı hedeflediklerini açıkladı. Yapay zekâ yarışında yeni soru artık yalnızca “hangi model daha güçlü?” değil; hangi sistem gerçek dünyada daha güvenilir çalışabiliyor?

Güney Kore ise yapay zekâ, kuantum bilgisayarlar, füzyon enerjisi, biyoteknoloji ve uzay çalışmalarını kapsayan yeni teknoloji stratejisini duyurdu. Bu tablo, teknolojinin artık sadece ekonomik rekabetin değil, ülkeler için stratejik bağımsızlığın da temel unsurlarından biri olduğunu gösteriyor.

Uzay tarafında ise önemli bir uyarı gündemdeydi. Yeni araştırmalar, önümüzdeki yıllarda planlanan dev uydu ağlarının yörüngedeki uzay çöpü ve çarpışma risklerini ciddi biçimde artırabileceğini ortaya koyuyor. Dünya’nın yörüngesinin de sınırsız bir alan olmadığını giderek daha iyi anlıyoruz.

Bilim dünyasında dikkat çeken bir başka gelişme ise Alzheimer hastalığına karşı koruyucu olduğu düşünülen bazı genetik bulguların yeniden sorgulanmasıydı. Bu durum bize bilimin en önemli özelliklerinden birini tekrar hatırlatıyor: Bilim yalnızca yeni keşifler yapmak değil, eski sonuçları yeniden sınamaktır.

Bu haftanın genel tablosu oldukça açık:

Yapay zekâ robotlara giriyor, otomobiller sürücüsüzleşiyor, devletler kuantum ve uzay yarışına hazırlanıyor, Dünya’nın yörüngesi ise giderek kalabalıklaşıyor.

Teknolojinin önündeki asıl mesele artık neyi yapabildiğimiz değil.

Yaptığımız teknolojiyi ne kadar güvenli, sürdürülebilir ve doğru kullanabildiğimiz.