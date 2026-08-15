Birinin terfi ettiğini duyunca: “Kesin torpili vardır.”

Birinin işi büyüyünce: “Zaten arkasında parası var.”

Birinin hayatı güzelleşince: “Sosyal medyada öyle gösteriyor.”

Diye söylenen insanlar ne kadar çoğaldı farkında mısınız?

Bazen başkasının başarısını kabul etmek, kendi eksiklerimizle yüzleşmekten daha zor geliyor.

İnsan, kendisinin yapamadığını yapanı takdir etmek yerine küçümsemeyi seçiyor.

Çünkü onu aşağı çekerse kendisini biraz daha yukarıda hissedeceğini sanıyor.

Ama şunu unutuyor:

Başkasının başarısını küçültmek, senin hayatını büyütmüyor.

Onun aldığı terfi senin maaşını düşürmüyor.

Onun aldığı ev senin evini küçültmüyor.

Onun mutluluğu senin mutluluğunu çalmıyor.

Herkesin yolu farklıdır.

Kimisi erken kazanır, kimisi geç. Kimisi çok çalışır, kimisi şanslıdır. Hayat zaten adil bir yarış değildir.

Fakat şu kesindir:

Başkalarının başarılarını karalayarak kendi başarısızlıklarımızı aklayamayız.