Ankara dışında yaşayan insanların sıklıkla sorduğu “Ankara neden gri?” sorusu aslında meteorolojiden çok bir algı meselesidir.

Ama bu algının arkasında hem fiziksel hem de sosyolojik birkaç neden vardır.

İlki gerçekten gökyüzüyle ilgilidir. Ankara karasal iklimin etkisindedir; kışları uzun sürer, güneş açısı düşüktür ve bulutlu gün sayısı oldukça fazladır. Nem az olduğu için gökyüzü çoğu zaman parlak bir maviden çok soluk ve dağınık bir ışıkla görünür. Bu da şehir algısına doğrudan yansır.

İkinci neden şehir dokusudur. Ankara, özellikle Cumhuriyet’in erken döneminde planlı ama işlev odaklı bir başkent olarak tasarlanmıştır. Bu yaklaşımda estetikten çok işlevsellik öne çıkar. Geniş bulvarlar, kamu yapıları ve beton ağırlıklı mimari, görsel çeşitlilikten çok düzen hissi üretir.

Üçüncü neden ise zamanla ilgilidir. Hızlı büyüme ve göç, şehir merkezinden çevreye yayılan bir yapılaşma yaratmış; eski mahalle dokusu birçok yerde silikleşmiş, yerini benzer apartman blokları almıştır. Bu da renkli ve karakterli şehir parçalarını azaltmıştır.

Tüm bunların sonucunda Ankara’nın “gri”liği aslında bir eksiklikten çok bir fon olarak okunabilir. Kendini öne çıkarmaz, dikkat dağıtmaz; tam tersine, içinde barındırdığı hayatı görünür kılar.

Tiyatrolar, üniversiteler, bürokrasi ve politik tartışmalar…

Hepsi bu nötr zeminde daha belirgin hale gelir.

Ankara’nın griliği renk değil, algıdır.

