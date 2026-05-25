Görünen o ki bu aralar muhalif kanatta Kemal Kılıçdaroğlu en çok nefret edilen kişi olmayı başardı...

2023 seçimlerini kaybettikten sonra takındığı tutumlar zaten insanları şaşırtmıştı ama 4-5 Kasım 2023 tarihinde düzenlenen 38. Kurultayda ve arkasından 19 Mart süreci sonrasında yaşananlar zat-ı alilerine yönelik öfke ve nefreti zirveye taşımış bulunmaktadır.

İktidarın CHP ve CHP’lilere yönelik haksız ve hukuksuz saldırılarında tüm eski genel başkanlar, Özgür Özel ve tutuklu CHP’lilerin yanında yer alırken bu vatandaş hiç ortada görünmedi, zerrece destek vermedi, hep pusuda bekledi...

Anladığım kadarı ile bir kaset skandalı ile geldiği Genel Başkanlık makamını son derecede meşru bir kurultay sonucunda kaybedince bu durumu hazmedemedi baktı kurultayı kazanma şansı yok, iktidara yanlayıp zorlama bir mutlak butlan kararı ile kaybettiği koltuğuna oturmayı hedefledi.

Ve sonuçta Kılıçdaroğlu hedefine ulaştı; iktidar ile girdiği iş birliği meyvesini verdi ve herkesin anayasa, siyasi partiler kanunu, akıl ve izana aykırı olduğunu düşündüğü bir mutlak butlan kararı çıktı.

Sonuçta bu son karar getirdi üstüne tüy dikti ve Kılıçdaroğluna yönelik müthiş bir öfke dalgası patladı...

Şimdi beyefendi duyduklarından pek üzülüyormuş amma ve lakin demedi demeyin daha da çok üzülecek gibi duruyor...

Peki, CHP’ye bu kumpası kuran Kılıçdaroğlu mu?

Elbette hayır, o sadece koltuk hırsı ile yanıp tutuşan aciz bir kukla, öyle bir gücü yok...

Bu yüzden öfkeyi kuklaya yöneltip onun iplerini elinde tutan asıl kuklacıyı asla unutmamak gerekiyor.

Bugün ortaya çıkan tablo açıkça göstermektedir ki: AKP iktidarını ve seçim zaferlerini büyük ölçüde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na borçluymuş.

Ümit Özdağ’ın da dediği gibi bu günkü tek adam rejimini Erdoğan, Bahçeli ve Kılıçdaroğlu birlikte inşa etmişler.

Aralarında bir danışıklı dövüş varmış ve Kemal Kılıçdaroğlu takımı sahaya kazanmak için değil kaybetmek için çıkarıyormuş yani futbol tabiri ile betimlersek maçta şike varmış, maçın sonucunu hep şike belirlemiş.

Uzunca bir zamandır “AKP nasıl oluyor da girdiği her seçimi kazanıyor yoksa bunlar sandıkta oy moy mu çalıyor” diye vatandaşlar soruyordu. Meğer adamlar harbiden oy moy çalmamış, komple muhalefeti çalmış, “atı çalan Üsküdarı geçmiş” sonuçta AKP girdiği her seçimi rahat rahat kazanmış.

Bu durum bize Ekmeleddin İhsanoğlu gibi bir adayın neden Erdoğan’ın karşısına çıkarıldığını da net bir şekilde izah ediyor...

Bakınız bu korkunç gerçeğin ortaya çıkması en çok da Sayın Erdoğan’ın imajına zarar verecektir! Çünkü yıllardır dile getirilen “hiç seçim kaybetmeyen lider efsanesi” bu skandal ile bir anda yerle yeksan olmuştur...

Nasıl ki sonucun şike ile belirlendiği bir maç ile şampiyon olmak övünülecek bir şey değilse kontrollü muhalefetin girdiği bir seçimi kazanmakta asla matah bir iş değildir...

NOT: Bu olguyu doğrulayan yakın siyasi tarihi unutanlar için hatırlatayım Genel Başkanlığı döneminde zat-ı alileri “kaybetme şampiyonu” olarak ilan edilmesine neden olan bir çok seçim yenilgisi almıştır.

Kemal Kılıçdaroğlu döneminde CHP’nin doğrudan veya dolaylı olarak kaybettiği başlıca seçimler ve referandumlar şunlardır:

1- 2010 Anayasa Referandumu: CHP “Hayır” kampanyası yürüttü. Referandum %57,9 “Evet” oyuyla kabul edildi.

2- 2011 Genel Seçimi: CHP yaklaşık %26 oy aldı. AK Parti tek başına iktidarını sürdürdü.

3- 2014 Yerel Seçimleri: CHP Ankara ve İstanbul gibi kritik büyükşehirleri kazanamadı. AK Parti ülke genelinde birinci çıktı.

4- 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimi: CHP ve MHP’nin ortak adayı Ekmeleddin İhsanoğlu seçimi kaybetti. Recep Tayyip Erdoğan ilk turda cumhurbaşkanı seçildi.

5- Haziran 2015 Genel Seçimi: CHP ikinci parti oldu. AKP tek başına hükümet kuracak çoğunluğu kaybetse de CHP iktidara gelemedi.

6- Kasım 2015 Erken Genel Seçimi: AKP yeniden tek başına iktidar oldu. CHP yine ana muhalefette kaldı.

7- 2017 Cumhurbaşkanlığı Sistemi Referandumu: CHP’nin karşı çıktığı anayasa değişikliği kabul edildi. Türkiye parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı sistemine geçti.

8- 2018 Genel Seçimi: CHP yaklaşık %22,6 oy aldı. Cumhur İttifakı meclis çoğunluğunu korudu.

9- 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi: CHP’nin adayı Muharrem İnce seçimi kaybetti. Erdoğan ilk turda yeniden seçildi.

10- 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi: Kılıçdaroğlu bu kez doğrudan aday oldu. Seçimin ikinci turunda Erdoğan’a karşı kaybetti.

11- 2023 Milletvekili Genel Seçimi: CHP oylarını artırsa da Cumhur İttifakı Meclis çoğunluğunu aldı.

12- 2023 CHP Kurultayı: CHP Genel Başkanlığı’nı Özgür Özel karşısında kaybetti.