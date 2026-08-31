Bizim memlekette halk fukara, benzin mazot hep çok pahalı olduğu için eski şoförler arabayı yokuş aşağı boşa atar hiç değilse bir miktar yakıt tasarrufu yapmaya çalışırlardı, eski şoför jargonunda vitesi boşa atıp gitmeye “peygamber vitesi” denirdi...

Elbette ki eski teknolojili arabalarda ve özellikle de yüklü kamyonlarda bu çok ama çok tehlikeli bir işti, böyle yapılınca sık sık frenler tutmaz, kazalar olurdu. Böyle kazalara karışan şoförler “ne yapayım frenler boşaldı, tutmadı” gerekçesine sığınılırdı.

Günümüzde ise teknoloji değişip gelişiyor, içten yanmalı motorlar artık son dönemlerini yaşamakta elektrikli ve akıllı araçlar çok büyük bir hızla piyasaları istila ediyor...

Elektrikli araçların insanı şaşırtan bir çok özelliği var ama en önemli ve faydalı özelliklerinden biri yokuş aşağı inerken ya da frenleme yaparken bu araçlar kendi kendilerini şarj ediyor, adeta depoyu dolduruyor.

Bu özellik doğal olarak TOGG’da da var ve epeyce de verimli, dahası arabayı tek pedal ile kullanma imkanını da sağlıyor. Bu özellik sayesinde sert fren yapmadan sadece gaz pedalındaki yumuşak hareketler ile arabayı hızlandırıp durdurmak mümkün oluyor. Bir çok durumda ve özellikle de uzun yol sürüşlerinde bu özellik nerede ise hiç fren yapmadan arabayı kontrol etmeye yetiyor.

Sonuç olarak eski arabalarda yokuş aşağı vitesi boşa atıp peygamber vitesinde giderken gene yakıt yakıyordunuz ama rölantide ve oldukça az harcıyordunuz ama doğal olarak depoyu dolduramıyor üstelik balata ve fren diski gibi parçalarda epeyce bir aşınmaya da sebep oluyordunuz.

Oysa yeni teknolojiye sahip TOGG ve benzeri arabalarda yokuş aşağı “peygamber vitesinde” giderken hem depoyu yani bataryayı dolduruyorsunuz ve hem de fren ve balata gibi donanım parçalarında en ufak bir aşınmaya bile yol açmıyorsunuz.

TESLA markalı elektrikli araçların üreticisi Elon Musk özellikle de kamyonlarda kullanılan bu özelliği kastederek: “Eski teknolojide araçlar yokuş çıkarken yakıt yakar yokuş inerken donanım aşındırırdı. Bu yeni teknolojide yokuş çıkarken harcadığı enerjiyi yokuş aşağı inerken geri kazanıyor, fren diski ile balata gibi donanımlar aşınmıyor ve bu teknoloji sayesinde büyük ölçüde ekonomi ve verimlilik sağlanıyor.” Demişti.

Şunu açıkça söylemem gerek: Ulaşımın geleceği elektrikli ve akıllı otonom araçlarındır! Yapay zeka ile desteklenmiş elektrikli araçlar hem çevreyi ve hem de insan yaşamını koruyarak ulaşımı sağlama kapasitesine sahip tek teknolojidir.

Ne yazık ki fosil yakıt ve içten yanmalı motora sahip eski teknoloji araçları üreten karteller hala eski teknolojiyi savunup, yeni teknolojiye geçişi engellemeye bunu başaramazlarsa bile yavaşlatmaya çalışmaktadırlar. Kimse bunlara itibar etmesi derim.

Bakın gerçek şudur: Eski teknolojiye sahip otomobiller kentlerimizi zehirli gazlar ve bolca gürültüye boğup, küresel ölçekte yılda bir milyondan fazla insanın trafik kazalarında ölmesine, çok daha fazla insanın da yaralanmasına ve muazzam miktarda maddi kayba sebep olmaktadır. Bunun tek sebebi de otomobil kartellerinin daha fazla kar hırsı ile yeni teknolojileri kullanmaktan kaçınmasıdır!

Oysa bu gün mevcut olan teknolojik imkanlar kullanılarak trafik kazaları çok büyük bir ölçüde önlenebilir, bir milyondan fazla ölüm belki sadece birkaç bin ölüm ile sınırlanabilir. Otomobil kartelleri bu teknolojileri kullanmaktan kaçındığı gibi satış kampanyalarını desteklemek için güç, sürat ve maço bir imaj inşa ederek güvenli ve yasal olarak asla kullanılamayacak süratlere ulaşabilen otomobilleri piyasaya sürmektedir.

Gelecek teknolojiler ise insan yaşamı ve çevreyi korumak üzerine inşa edilecek elektrikli ve otonom araçlar bu ilkeler doğrultusunda çok daha çevreci, akıllı ve güvenli bir ulaşım sağlayacaktır.

Ülkemizde devletin de TOGG projesine destek vermesi ulaşım sektöründeki bu değişimi kaçırmamak açısından son derecede önemlidir. Amma ve lakin sadece devletin desteği elbette yetmeyecektir, vatandaşlarında destek ve tercihi bu noktada çok önemlidir.

Bakınız ben yaklaşık beş aydır TOGG T10X kullanıyorum ve 20 bin kilometreye yakın da yol yaptım ve açıkça söylemem gerekirse TOGG hem konfor, hem teknoloji, hem maliyet ve hem de finansmana ulaşım açısından bir çok emsalinden çok çok daha iyi bir otomobil.

Beni tanıyanlar bilir otomobil kullanmayı çok severim, adeta hobimdir diyebilirim. En son olarak Mut Aydıncık arasındaki aşırı virajlı ve dik Toros rampalarında TOGG’u test ettim ve çok başarılı buldum, peygamber vitesi sayesinde çok az enerji harcadı. TOGG’un Toros rampalarında çekişi ve sert virajlarında dengesi çok iyiydi.

Özellikle de peygamber vitesindeki performansından ve tek pedal sürüş özelliğinden çok memnunum, tek pedal özelliği sadece uzun yolda değil sıkışık şehir içi trafiğinde de çok kullanışlı.

TOGG ve bu yeni teknolojinin ülkemizde üretilmesi otomotiv sanayimiz, ekonomimiz ve sınai üretim gücümüz açısından çok önemlidir, bu projeye katkı sağlayan herkesin emeğine sağlık diyorum.

Aman ha sakın kimse bu makaledeki görüşlerimi TOGG’dan reklam alarak yazdığımı falan düşünmesin, üzülürüm! Bu yazdıklarım sadece yeni teknolojileri takip etmeyi, otomobil kullanmayı seven, yerli ve milli üretimi destekleyen bir aydın olarak benim kişisel gözlem ve düşüncelerimdir.