Futbolun gerçekleri, kimsenin son sözü söylediğini sandığı yerde okunmaz. Gün gelir, cevabı bizzat futbolun kendisi kanıtlarıyla ortaya koyar.

İşte o cevaplardan biri, geçtiğimiz günlerde geldi.

Dünya Kupasında İspanya Arjantin finalini yöneten Sloven hakem Slavko Vincic, o dev maçın ardından başarılarla dolu kariyerine nokta koyup, aktif hakemlik serüvenini tamamladığını açıkladı.

Şampiyonlar Ligi finali, Avrupa Şampiyonası’nın en kritik karşılaşmaları,

UEFA’nın en prestijli organizasyonları ve son perde; Dünya Kupası Finali...

Bir hakemin ulaşabileceği zirvenin adı neyse, Slavko Vincic işte kariyerini tam orada tamamladı.

Ancak ne gariptir ki Türkiye’de onun adı, yönettiği büyük finallerden çok Okan Buruk’un bir maç sonu öfkesiyle kurduğu cümlelerle anımsanmaya çalışıldı.

Neydi o maç, gelin bir hatırlayalım...

2024-2025 sezonunun 2. Yarısında onun yönettiği Galatasaray-Fenerbahçe derbisi golsüz sona ermişti. Maçtan sonra Okan Buruk kameraların karşısına geçti ve “Hayatımda bundan daha kötü bir hakem görmedim. Bu hakem falan değil. Büyük maç yönetemez diyerek Vincic’i futbol uleması edasıyla adeta çarmıha gerdi.

O gün bu sözlere, futbola Galatasaray gözlüğüyle bakan küçük bir kesim dışında inanan pek olmadı. Çünkü FIFA ve UEFA’nın yıllardır güvenerek görev verdiği bir hakemi, gayet normal yönettiği bir maç üzerinden, “Büyük maç yönetemez” diye yaftalamak futbol değerlendirmesi değil, öfkenin kameralara yansımasıydı.

Aradan sadece bir buçuk yıl geçti. Okan Buruk’un, “Büyük maç yönetemez” dediği Vincic, futbolun gezegendeki en büyük organizasyonunun Dünya Kupasının finalini yönetti.

Burada asıl mesele Slavko Vincic değil. Mesele, Türk futbolunun yıllardır kurtulamadığı zihniyet. Çünkü bizde hakem değerlendirmesinin ölçüsü çoğu zaman performans değil, sonuçtur.

Okan Buruk’un hakem yorumlarına baktığınızda şu tabloyu görürsünüz.

Galatasaray kazanmışsa hakem görevini yapmıştır, eğer puan kaybetmişse, o hakem bir anda dünyanın en kötüsü oluverir…

Altını çizmek gerekir ki, futbolun hafızası çok güçlüdür. Bugün sarf ettiğiniz sözleri yarın dünyanın en büyük sahnesinde önünüze koyuverir.

Okan Buruk’un o gün kurduğu ve tarihe, Vincic’i değil, sahibini mahcup eden bu cümleler olarak geçti.

Çünkü Vincic kariyerini zirvede tamamladı. O açıklama ise hâlâ aynı yerde ve sahibinin futbola bakışını anlatan talihsiz bir hüküm cümlesi olarak duruyor.

Kalın sağlıcakla.