Beynimiz; düşünmemizi, öğrenmemizi, hatırlamamızı, karar vermemizi ve yaşamımızı yöneten en önemli organımız; yani vücudumuzun direksiyonu... Ancak çoğu zaman ona ancak bir sağlık sorunu yaşadığımızda gereken önemi veriyoruz. Oysa beyin sağlığını korumak, hastalandıktan sonra değil; sağlıklı olduğumuz günlerde başlar. Düşünsenize, beyin iyi çalışmaz ise, o kalp atsa ne yazar? Peki bunun için ne yapalım?

Elbette hekimlerimizin bilgi ve tecrübesi, doğru tanı ve tedavi sürecinde vazgeçilmezdir. Ancak beyin sağlığı sadece ilaçlarla korunmaz. Düzenli uyku, dengeli beslenme, fiziksel aktivite, stresten uzak durmaya çalışmak, sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklardan kaçınmak ve tedaviye uyum göstermek; beynimize yapabileceğimiz en değerli yatırımlardır. Bu durum sağlıklı bireylerin hastalanmama, rahatsızlığı olan kişilerin de iyileşmesi için en doğru yoldur!

Epilepsi de doğrudan beyni ilgilendiren nörolojik hastalıklardan biridir. Bu nedenle epilepsili bireylerin yalnızca tedaviye erişimi değil, doğru bilgiye ulaşması, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını benimsemesi ve toplumun bilinçlenmesi de büyük önem taşımaktadır. Beyin sağlığını korumak; sadece bireyin değil, ailelerin ve toplumun ortak sorumluluğudur.

Hayata bakış açımızı değiştirmek, sağlıklı yaşam kurallarını günlük hayatımızın bir parçası hâline getirmek ve sorumluluğumuzu paylaşmak, birçok sağlık sorunuyla mücadelede önemli bir fark oluşturur. Bazı şeyleri değiştiremeyebiliriz; ancak değiştirebileceklerimiz de az değildir. Attığımız her doğru adım, hem bedenimize hem de beynimize yapılan bir iyiliktir.

Kimsenin dörtte dört olmadığını; olmayanlarla değil; olanlarla neler yapılabliineceğini görmektir! Kendi durumunda olan; bu nedenle kenarda oturanları değil; ben hastalıktan daha güçlüyüm diyerek yola çıkanları izlemektir! Iceberg’in tek tarafından değil, diğer yüzünden de bakarak; beynini iyi kullanırsan senin hastalıktan ne kadar güçlü olduğunu hissedeceğindir… Aslında en büyük engel; çevreden önce kendimize koyduğumuz engeldir! Engelin, engelin olmasın!

Bu nedenle bizler farkındalık amaçlı, ülkemizde farklı yerlerde stantlar kurarak halkımızı bilgilendirdik .. Bilgi tüm sorunların başlıca ilacıdır!

Bugün Dünya Beyin Günü kapsamında gerçekleştirilen Uluslararası Epilepsi Bürosu (IBE) toplantısında da beyin sağlığının korunması, epilepsili bireylerin yaşam kalitesinin artırılması ve toplumda doğru farkındalığın güçlendirilmesi yönündeki ortak hedefler bir kez daha vurgulanmakta… Biz de Türkiye IBE olarak gerektiğinde pusula olup; yön göstermek için her zaman yanınızdayız.

Sevgiyle kalın…