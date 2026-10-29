Emperyalistlere ilk tokatı atan ve tüm mazlum devletlere örnek olan ülke olalı, 103 yıl geçti. Ülkemizin en kıymetli değeri olan Cumhuriyetimizin 103. yılını sizlere kutlamanın mutluluğunu yaşıyorum...

1683 yılında 2. Viyana kuşatması ile başlayan yenilgiler, 1915 kadar artarak 232 yıl devam etti. 5000 yıllık egemen Türkler, artık kendi ülkelerinde, kendi istediklerini yapamaz, rahat yaşayamaz hâle gelmişlerdi. Sürekli yenilgilerle sonuçlanan ve toprak kaybına neden olan savaşlar, halkın umudunu yitirmesine, yılmasına neden olmuşken, 1915 yılında, dünyanın dört bir tarafından gelen 7 düvel emperyalist ülkelere, Atatürk tarafından Çanakkale’de ‘dur’ denilmişti. İşte o gün emperyalistlere karşı, dünyadaki mazlum ülkelerin harekete geçtiği ve tarihin döndüğü andır!

Birçok ülkeyi zaptetmiş o ülkelerin hem altyapısını, hem de üstyapısını kullanan, kendi ülkelerindeki insanları ikinci sınıf vatandaş yapmış, hatta birçok kişinin katledilmesine onay vermiş İngiltere, Fransa, İspanya, Hollanda gibi ülkelere kimse baş kaldıramıyordu. Mustafa Kemal ATATÜRK’ün baş kaldırıp; ordunun, paranın, silahın ve moralin olmadığı bir dönemde yenmesi, tüm dünyadaki mazlum ülkelerin emperyalizme baş kaldırmasına neden oldu. Hindistan’ın önderi Mahatta GANDHI ‘Mustafa Kemal İngilizleri yenene kadar, Tanrı’yı da İngiliz zannederdim’ demesi de, bunun göstergesi değil mi?

Cumhuriyet sayesinde bugün istediğimiz gibi yaşama hakkı, eğitim hakkı, düşüncelerini ifade etme hakkı, din ve vicdan özgürlüğü, özel hayat, basın özgürlüğü gibi ortak hakları elde ettiğimiz gibi, biz kadınlar olarak seçme-seçilme hakkı, miras hakkı, eşitlik hakkı, eğitim hakkı, çalışma hakkı da kazandık! İsviçre, Fransa gibi Avrupa’nın merkezinde olan ülkelerden önce, seçme-seçilme hakkını alırken, bugün Suudi Arabistan’da kadın 2019 yılında seyahat konusunda daha yeni eşit imkanlara sahip olmuşsa, 2015 yılında ilk kez oy atabilmişse, restoranda tek başına oturamayan, taksiye bile tek başına binme hakkı olmayan kadınların karşısına, biz kadınlar olarak mücadele etmeden BÜYÜK ÖNDERİMİZ tarafından bu haklara CUMHURİYET SAYESİNDE sahip olmuş kadınlarız. Bu nedenle biz kadınların, erkeklerden çok daha fazla borcu var; Önder’imize...

İndirilen Türk bayraklarının yerine asılan işgalci devletlerin bayraklarının kaldırıldığı, gönlere Türk bayraklarının asıldığı gündür; Cumhuriyetin kuruluşu... Kapitülasyonların bittiği, istedikleri anda; istedikleri yeri işgallerin istila edemedikleri, yabancı şirketlerin ayrıcalıklı olamayacağı, eğitimin 3 farklı şekilde, farklı birimler tarafından yönetilmeyip; eğitim birliğinin yapıldığı, yargının farklı olarak kendi yasalarına göre değil, ülkemizin yasalarıyla herkesin yargılandığı ve eşit sayıldığı bir yönetimi ifade eder; Cumhuriyet! ATATÜRK’ün dediği gibi ‘Cumhuriyet, kimsesizlerin kimsesidir’!

Cumhuriyetimizin 103. yılında, Cumhuriyeti, Cumhuriyetin kurucularını ve büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıp; selamlayarak, hepimizin özel gününü kutluyorum... Nice 103 yıllara!