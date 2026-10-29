Türkiye’nin değil sadece, Dünya’nın en büyük konuları; insanlar arasında göz göze, yüz yüze iletişim ve eşgüdüm kurulması, adaletin sağlanması, böylece gerginliklerden, silahlı veya silahsız çatışmalardan uzak, sevgi, dostluk ve barış içinde yaşanması.

Evimiz olarak gördüğüm Türkiye’nin de en büyük sorunları, girişte “en büyük konular” diye nitelediğim alanlarda yaşanıyor.

Sorunları üreten ve yaşatan insan. Birlikte yaşamanın ortak kurallarını koymaya çalışan, içinde şiddet bulunmayan kuralları yaşama geçiren de insan. Sorunları çözmeye çalışan ve isterse çözebilen insanın aslında başarması gerekenlerin iki kelime ile ifadesi kanımca: İLETİŞİM ve DEMOKRASİ.

Gözlemlerime göre, insan soyu iletişim ve demokrasiyi, sanat ve spor alanlarında oldukça yakışır düzeyde sağlayabiliyor. Elbette, bu iki alanda, yine insanların neden olduğu sorunlar yaşanmıyor değil.

İçinde şiddet ögesi görülse de, spor kanımca bir sanat alanıdır.

Spor dalları; puan, madalya, kupa ve diğer kazanımlarla daha çok yarışma-müsabaka olarak bilinse de, uluslararası uygulamaları da kapsayacak şekilde son derece açık, anlaşılır ve demokratik kurallara bağlı. Sporun genel ve spor dallarının özel kurallarının içinde; siyaset, kamu, yargı, özel ve gönüllü konularda görev alanların yararlanabilecekleri çok sayıda ilke yer almaktadır.

Önceden belirlenmiş bu kurallara uygun olarak düzenlenen spor yarışmalarının en belirgin hedefi, birinci, ikinci, üçüncü ve şampiyon olmaktır.

Ancak, spor etkinliklerinin tek hedefi; yarışmalarda derece yapmak ve elde edilen başarıya göre kupa, madalya ve ödül kazanmak olmamalıdır. Spor ve sanat, toplumsal huzuru ve dostluğu sağlamakta da birer güç kaynağıdır.

16 Ekim 2026 tarihinde, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü-Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu dayanışmasında yaşanan “Ödül Töreni”, sporcular, aileleri ve spora gönülden katkı koyanların ürettiği bir güç kaynağı anlamını taşımaktadır.

Soldan, OSTİM Radyo Spor Müdürü Atila Kiper (Yılın Amatör Basını Ödülü), Rıza Sümer, Ankara Vali Yardımcısı Adem Öztürk ve Cevdet Koton (Yılın Sporcu Ailesi Ödülü).

Ödüller, elbette çok değerlidir. Acaba, 16 Ekim 2026 tarihinde, sadece başarı ödülü mü kazanıldı? Elbette hayır.

O gün, sporcular, aileler, spor kulüpleri, antrenörler, yöneticiler, kamu görevlileri ve gönüllüler, “Amatör Spor Tarihi” içinde, hem de görüntülü olarak yer aldılar. Elbette bu tarih, sayfalar veya kitaplar dolusu değildir. Ödül törenini ve o güne dek gelinen süreci yazacak olan tarihçiler, ödüle değer görülen sporcuları ve ödüle değer görenleri şu veya bu şekilde belgeleyeceklerdir.

Bu yazı, sporculara ve onlara bu fırsatı verenlere karşı bir teşekkür belgesinden daha anlamlıdır.

Bana verilen ödülü, bir önceki yazımda iki kızım, bir eş ve anne, dahası binlerce amatör spor kahramanı adına aldığımı anlatmak istemiştim. Çünkü ödülde, bir anne ve iki çocuğu ile binlerce gönüllünün de payı bulunmaktadır.

Sporculara Salonda en önde yer verilmesi anlamlı idi.

İşte, Amatör Spor Tarihinin bir sayfasında yer alan ödüllü sporcularımızın isimleri: Örneğin U17, 17yaş altı anlamındadır.

Mehmet Emin Eğilmez (Atletizm, Özel sporcu, Büyükler Dünya Bincisi),

Boran Yurtlu (Badminton, U17, Avrupa İkincisi),

Elifnaz Mahiroğlu (Badminton, İşitme Engelli, U18, Avrupa İkincisi),

Hüseyin Efe Gürsoy (Oryantirik, İşitme Engelli, Gençlik Oyunları, Şampiyon),

Kaan Ünlü (, Atletizm 400 m. İşitme Engelli, U16, Avrupa İkincisi),

Kardelen Demir ( Atletizm, 1500 metre, U18, Avrupa İkincisi),

Hatice Tuna Balcı (Judo, U16, Avrupa Şampiyonu),

Muhammet Erkam Bayraktar (Tenis, U17, Gençlik Oyunları İkincisi ),

Sudenaz Sevim (Halter, U17,Dünya Şampiyonu),

Arda Ege Dönmezgüç (Okçuluk, U19, Klasik Yay, Avrupa İkincisi),

Fahrettin Can Er (Atıcılık, Havalı Tabanca, U20, Gençler Üçüncüsü),

Erva Doğan (Halter, U15, Avrupa İkincisi),

Yasin Uzun (Güreş,U15, Avrupa Gençler Üçüncüsü),

Umut Talha Uslu (Güreş, U20, Avrupa Geçler Üçüncüsü),

Üzeyir Ayberk Bostan (Güreş, U20, Avrupa Gençler Üçüncüsü),

Yusuf Yaser Aksu (Güreş, U17, Dünya Üçüncüsü),

Tulya Kesebir (Modern Pentatlon, U17, Dünya Şampiyonu).

Haydi, sevgi, dostluk ve barış içinde yaşamak ve yaşatmak için, spor ve sanatın gücünü de katarak, her yerde ve her zaman kadın-erkek birlikte dayanışma içinde…Haydi.