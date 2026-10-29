Türkiye ekonomisi konuşulurken çoğu zaman ihracat, büyüme oranı ya da döviz kuru gündeme gelir. Oysa bu büyük resmin arkasında daha sessiz ama çok daha belirleyici bir mesele vardır: hammadde ve ara mal üretimi. Yani bir ülkenin kendi fabrikasını döndürmek için ihtiyaç duyduğu temel girdileri ne kadar içeride üretebildiği… Türkiye’nin uzun yıllardır yaşadığı en temel yapısal sorunlardan biri de tam olarak budur: üretimin önemli bir kısmının dışa bağımlı olması.

Bu durum sadece ekonomik bir detay değildir. Döviz kurundaki en küçük dalgalanma bile üretim maliyetlerini artırır, fiyatları yukarı çeker ve nihayetinde vatandaşın cebine yansır. Çünkü birçok sanayi dalı, üretimin başlangıç noktası olan ara malları dışarıdan almak zorunda kalır. İşte bu yüzden “hammadde ve ara mal üretimi” meselesi, aslında doğrudan hayat pahalılığı meselesidir.

DIŞA BAĞIMLILIĞIN ZİNCİRİ

Türkiye’de sanayinin önemli bir bölümü ithal ara mallara dayanıyor. Otomotivden tekstile, kimyadan elektroniğe kadar birçok sektör, üretimin kritik parçalarını dışarıdan temin ediyor. Bu da ekonomiyi dış şoklara karşı kırılgan hale getiriyor. Küresel bir kriz, tedarik zincirindeki bir aksama ya da dövizdeki ani bir hareket, üretimin tüm dengesini etkileyebiliyor.

Bu tablo aslında şunu gösteriyor: Bir ülkede fabrika çalışsa bile, o fabrikanın kullandığı çeliği, plastik ham maddesini, elektronik parçayı dışarıdan alıyorsanız, tam anlamıyla “bağımsız üretimden” söz etmek zorlaşıyor.

POLİTİKA MESLESİ: KISA VADE DEĞİL UZUN VADE

Hammadde ve ara mal üretimini geliştirmek, bir gecede sonuç alınacak bir konu değildir. Bu alan sabır, planlama ve uzun vadeli devlet politikası gerektirir. Çünkü burada mesele sadece üretim yapmak değil; aynı zamanda teknoloji geliştirmek, yatırım çekmek ve sanayiyi yönlendirmektir.

Türkiye’nin bu alanda atması gereken adımlar birkaç başlıkta toplanabilir:

1. Yerli üretim kapasitesinin artırılması:

Petrokimya, metalurji, kimya ve yarı iletken gibi stratejik alanlarda üretim tesislerinin artırılması kritik önemdedir. Bu sektörler, diğer tüm sanayi dallarının temelini oluşturur.

2. AR-GE ve teknoloji yatırımları:

Sadece üretmek yetmez, daha verimli ve daha ucuz üretmek gerekir. Bunun yolu da araştırma-geliştirme yatırımlarından geçer. Üniversite-sanayi iş birliği bu noktada kilit rol oynar.

3. Yatırım ortamının güçlendirilmesi:

Özellikle yabancı sermayenin uzun vadeli ve üretim odaklı yatırımlara yönlendirilmesi gerekir. Ancak bunun için öngörülebilir ve istikrarlı bir ekonomik ortam şarttır.

4. Enerji maliyetlerinin düşürülmesi:

Hammadde üretimi genellikle enerji yoğun bir süreçtir. Enerji maliyetleri yüksek olduğunda yerli üretim rekabet gücünü kaybeder. Bu nedenle enerji politikaları da bu stratejinin bir parçasıdır.

SANAYİDE “ÜST BASAMAK” HEDEFİ

Türkiye’nin uzun vadeli hedefi sadece üretim yapmak değil, “yüksek katma değerli üretim” aşamasına geçmek olmalıdır. Yani sadece hammadde üreten değil, o hammaddeden teknoloji üreten bir yapıya dönüşmek…

Bugün birçok ülke bu dönüşümü çoktan tamamladı. Basit ürünler yerine ileri teknolojiye yönelen ekonomiler, hem daha fazla gelir elde ediyor hem de küresel rekabette daha güçlü hale geliyor. Türkiye için de benzer bir dönüşüm artık bir tercih değil, zorunluluktur.

KIRILGANLIKTAN DAYANIKLILIĞA

Ara mal üretiminde dışa bağımlılığı azaltmak, sadece ekonomik bir kazanım değil, aynı zamanda stratejik bir güvenlik meselesidir. Çünkü üretim zincirinin her halkası içeride kurulduğunda, ekonomi dış şoklara karşı daha dayanıklı hale gelir.

Bu dönüşüm gerçekleştiğinde Türkiye ekonomisi daha öngörülebilir, daha istikrarlı ve daha güçlü bir yapıya kavuşabilir. En önemlisi de üretimden gelen refah daha geniş kesimlere yayılabilir.

SONUÇ

Hammadde ve ara mal üretimini geliştirmek, Türkiye’nin ekonomik geleceğinin anahtar konularından biridir. Bu alan ihmal edildiğinde dışa bağımlılık artar, maliyetler yükselir ve kırılganlık büyür. Ancak doğru politikalarla desteklendiğinde, ülke ekonomisinin en güçlü kaldıraçlarından biri haline gelebilir.

Kısacası mesele sadece “daha fazla üretmek” değil, “doğru yerden başlayarak üretmek” meselesidir. Ve o başlangıç noktası da hammaddedir.