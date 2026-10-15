Uluslararası siyasette yaşanan gelişmeler, küresel ekonominin yalnızca üretim, ticaret ve finans dengeleriyle şekillenmediğini bir kez daha gösteriyor. Enerji kaynakları, petrol ürünleri, yaptırımlar ve büyük güçler arasındaki diplomatik ilişkiler, ülkelerin ekonomik geleceğini doğrudan etkiliyor. ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gündeme gelen dizel anlaşması ve Avrupa Birliği’nin bu gelişmeye gösterdiği tepki, Batı dünyasında Rusya politikası konusunda önemli görüş ayrılıkları bulunduğunu ortaya koyuyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında Avrupa Birliği, Moskova üzerindeki ekonomik baskıyı artırmak amacıyla enerji ticaretinden finansal işlemlere kadar geniş bir alanda yaptırımlar uygulamaya başladı. Amaç, Rusya’nın savaşın finansmanında kullandığı gelirleri azaltmak ve Moskova’yı siyasi açıdan baskı altına almaktı. Ancak enerji piyasalarının gerçekleri, siyasi kararların ekonomik sonuçlardan bağımsız değerlendirilemeyeceğini gösterdi. Avrupa ülkeleri alternatif enerji kaynaklarına yönelirken petrol ve rafine petrol ürünlerinin küresel ticaretinde yeni güzergâhlar ve tedarik ilişkileri ortaya çıktı.

TRUMP-PUTİN YAKINLAŞMASI AVRUPA’YI NEDEN RAHATSIZ EDİYOR?

Donald Trump’ın dış politikada müzakere ve anlaşma yaklaşımını öne çıkarması, Washington ile Moskova arasındaki ilişkilerin geleceğine yönelik tartışmaları yeniden gündeme taşıyor. İki lider arasında enerji ticareti ve dizel ürünleri üzerinden bir uzlaşma ihtimalinin konuşulması, Avrupa başkentlerinde dikkatle takip ediliyor. Çünkü ABD ile Rusya arasında geliştirilebilecek ekonomik ilişkiler, Avrupa’nın ortak yaptırım politikasını ve Ukrayna savaşına ilişkin diplomatik stratejisini etkileyebilir.

Gündeme gelen plana ilişkin açıklamalarda Rusya’nın yüz binlerce ton dizel ürünü piyasaya sunması ve sevkiyatların sonraki aşamalarda artırılması öngörülüyor. ABD’nin Rus dizel ürünlerine yönelik yaptırımlar konusunda Nisan 2027’ye kadar geniş kapsamlı bir muafiyet tanıması da tartışmaların merkezinde yer alıyor.

Burada önemli olan, herhangi bir anlaşma ihtimali ile yürürlükteki yaptırımların hukuki durumunu birbirinden ayırmaktır. Trump ile Putin arasında bir uzlaşma gündeme gelse bile bu durum, Avrupa Birliği’nin kendi yaptırım kararlarını otomatik olarak kaldıracağı anlamına gelmez. Nitekim AB, Rusya’nın askerî sanayi kompleksiyle bağlantılı kişi ve kuruluşlara yönelik yeni yaptırımlar uygulayarak kendi politikasını sürdürme kararlılığını ortaya koyuyor.

Avrupa’nın temel kaygısı, Batı ülkelerinin Rusya karşısında ortak hareket etme kapasitesinin zayıflamasıdır. Washington’un Moskova ile farklı bir ekonomik ilişki kurması, Avrupa’nın yaptırımlar üzerinden oluşturduğu baskı mekanizmasının etkinliği konusunda soru işaretleri yaratabilir.

DİZEL FİYATLARI EKONOMİYİ NASIL ETKİLİYOR?

Dizel, yalnızca bir akaryakıt ürünü değildir. Karayolu taşımacılığından tarıma, sanayiden lojistiğe kadar çok sayıda sektörün temel girdisidir. Dizel fiyatlarında meydana gelen değişiklikler, üretim maliyetleri ve tüketici fiyatları üzerinde zincirleme etkiler yaratır. Bu nedenle dizel ticaretine ilişkin siyasi ve ekonomik kararlar, uluslararası piyasaların yakından izlediği gelişmeler arasında bulunuyor.

Rusya, uzun yıllardır petrol ve rafine petrol ürünleri piyasasında önemli bir aktör olmuştur. Yaptırımlar, doğrudan ticareti sınırlandırırken ticaret rotalarının değişmesine, alternatif tedarikçilerin devreye girmesine ve nakliye maliyetlerinin yükselmesine yol açabiliyor. Bu gelişmeler, enerji piyasalarının yeniden şekillenmesine neden oluyor.

Rus dizelinin piyasaya daha fazla sunulması, diğer koşullar da elverişli olduğunda uluslararası fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabilir. Ancak sevkiyatların gerçekleşmesi, ürünlerin hangi pazarlara yönlendirileceği ve küresel arz-talep dengesi belirleyici olacaktır. Dolayısıyla yalnızca anlaşma haberlerinden hareketle kalıcı fiyat düşüşü beklemek doğru değildir.

Avrupa Birliği açısından temel mesele, Rusya’ya ekonomik bağımlılığı azaltırken kendi sanayisinin rekabet gücünü korumaktır. Enerji maliyetlerinin yüksek kalması, Avrupa’da üretim yapan işletmelerin giderlerini artırabilir. Bu durum özellikle enerji yoğun sektörlerde yatırım kararlarını, ihracat kapasitesini ve istihdamı olumsuz etkileyebilir. Yaptırımların siyasi hedefleri ile ekonomik sonuçları arasında hassas bir denge kurulması gerekiyor.

TÜRKİYE AÇISINDAN HANGİ SONUÇLAR DOĞABİLİR?

Türkiye de bu gelişmeleri yakından izlemek zorunda. Enerji ithalatçısı konumundaki ülkemizde petrol ürünlerinin uluslararası fiyatları; cari dengeyi, ulaştırma giderlerini, tarımsal üretim maliyetlerini ve enflasyonu doğrudan etkiliyor.

Dizel fiyatlarının gerilemesi, nakliye ve üretim maliyetlerini azaltarak ekonomiye olumlu katkı sağlayabilir. Ancak uluslararası fiyatlardaki düşüşün Türkiye’deki pompa fiyatlarına ne ölçüde yansıyacağı; döviz kuru, vergiler, rafineri maliyetleri ve dağıtım giderleri gibi unsurlara bağlıdır. Bu nedenle olası bir fiyat düşüşünün vatandaşın bütçesine aynı ölçüde yansıyacağını şimdiden söylemek mümkün değildir.

YAPTIRIMLARIN GELECEĞİ VE DİPLOMATİK DENGE

Bana göre asıl soru, yaptırımların devam edip etmeyeceğinden daha geniştir: Bu politikalar hangi somut hedefe ulaşmak için uygulanıyor ve hedefe ulaşmak için ne kadar süre gerekli görülüyor? Ekonomik yaptırımların etkinliği, kararların açıklanması kadar uygulamanın kapsamına ve uluslararası iş birliğinin gücüne de bağlıdır.

Sonuç olarak Trump-Putin dizel anlaşması, enerji ticaretinin diplomatik pazarlıklarda ne kadar önemli bir araç hâline geldiğini gösteriyor. Avrupa Birliği’nin yaptırımları sürdürme kararlılığı ise Rusya üzerindeki ekonomik baskının kısa vadede sona ermeyeceğine işaret ediyor. Önümüzdeki dönemde belirleyici olan, bu enerji hamlesinin gerçekten fiyatları düşürüp düşürmeyeceği ve Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesine katkı sağlayıp sağlamayacağı olacaktır. Ekonomik çıkarlar ile güvenlik politikaları arasında kalıcı bir denge kurulmadıkça enerji piyasalarındaki belirsizliklerin devam etmesi kaçınılmaz görünüyor.

Kaynak: Euronews