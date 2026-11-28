Bir ayı ve yavrularını öldürebilen bir zihniyetten söz ediyoruz. Üstelik karşımızda yalnızca birkaç hayvanın katledilmesi değil, insanlığımızın da sorgulanması gereken bir tablo var.

Doğada yaşam mücadelesi veren, yavrularını korumaya çalışan canlıları öldürmek nasıl bir güç gösterisidir? Savunmasız bir canlının karşısında silah doğrultmak hangi cesaretin, hangi üstünlüğün göstergesidir?

Kendimizi medeni, gelişmiş ve modern bir toplum olarak tanımlıyoruz. Oysa medeniyet, yalnızca beton binalarla, yollarla, teknolojik gelişmelerle ölçülmez.

Medeniyet, kendinden güçsüz olana nasıl davrandığınla ölçülür.

Bir canlının yaşam hakkına saygı duymayan, doğayı kendi mülkü sanan, öldürmeyi marifet zanneden bir anlayışın medeniyetten söz etmesi mümkün değildir.

Bugün bir ayı ve yavruları öldürüldü. Yarın başka bir canlının yaşam hakkı elinden alınacak. Biz ise birkaç gün öfkelenecek, sonra unutacağız.

Kusura bakmayın ama medeni falan değiliz.