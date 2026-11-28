Bir asteroidin yörüngesini değiştirebilen, doğada bulunmayan proteinler tasarlayabilen ve matematiğin yaklaşık 167 yıllık problemlerine yapay zekâyla çözüm arayan bir dünyada yaşıyoruz. Birkaç kuşak önce bilim kurgu olarak değerlendirilecek gelişmeler, bugün haftalık bilim gündemimizin sıradan birer parçası haline geliyor.

Bu hafta haberleri incelerken aklıma takılan soru şu oldu: İnsanlık, doğayı anlamaya çalıştığı dönemden onu yeniden şekillendirdiği bir döneme mi geçiyor?

Matematik dünyasında bunun ilginç bir örneğini görüyoruz. Asal sayıların dağılımıyla yakından ilişkili olan ve 1859’dan beri matematikçileri uğraştıran Riemann hipotezi için geçtiğimiz günlerde yapay zekâ destekli bir ispat ortaya konuldu. Ars Technica’nın 24 Kasım tarihli değerlendirmesine göre matematikçi Levent Alpöge’nin Claude yardımıyla geliştirdiği ispat, bilgisayar destekli biçimsel doğrulama aşamasından geçti. Ancak matematik dünyasının çalışmayı bütün yönleriyle değerlendirmesi sürüyor.

Bana kalırsa burada asıl önemli olan, yapay zekânın bir problemi çözmesinden ziyade insanın matematiksel sezgisiyle makinenin hesaplama yeteneğinin birleşmesi. Gelecekte bilimsel başarının kime ait olduğunu tartışmaktan çok, insan ile makinenin birlikte nasıl bilgi ürettiğini konuşacağız.

Benzer bir dönüşüm biyolojide de yaşanıyor. Nature’ın 24 Kasım’da yayımladığı habere göre ChatGPT ve Claude gibi genel amaçlı yapay zekâ modelleri, protein tasarımı konusunda dikkat çekici sonuçlar vermeye başladı. OpenAI’ın deneylerinde tasarlanan proteinlerin yaklaşık yüzde 11’i, laboratuvar ortamında hedeflenen moleküllere bağlanmayı başardı. Uzmanlaşmış yazılımlara hâlâ ihtiyaç duyuluyor ancak bu gelişme, geleceğin ilaçlarının tasarlanma biçimini değiştirebilir.

Tıp dünyasında ise uzun yıllardır beklenen bir gelişme yeniden umut yarattı. Nature’ın 25 Kasım tarihli kapsamlı incelemesi, HIV’in farklı türlerine karşı etkili olabilecek antikorların aşı yoluyla üretilmesi konusunda önemli mesafe alındığını ortaya koyuyor. Hayvan deneylerindeki olumlu sonuçlara rağmen insanlarda etkili bir koruyucu aşının geliştirildiğini söylemek için henüz erken. Yine de onlarca yıllık araştırmaların ardından böyle bir ihtimalin güçlenmesi son derece değerli.

Bazen teknolojinin gerçek başarısı, yeni bir cihaz piyasaya sürmekten çok, yıllardır çözülemeyen bir insanlık problemine biraz daha yaklaşabilmektir.

Bu düşüncenin çok daha büyük ölçekteki karşılığını ise uzayda görüyoruz. Avrupa Uzay Ajansı’nın Hera uzay aracı, NASA’nın 2022 yılında bilinçli olarak çarptığı Dimorphos asteroidinin ilk yakın plan görüntülerini 25 Kasım’da yayımladı. Çarpışmanın asteroid üzerinde stadyum büyüklüğünde bir krater oluşturduğu ve cismin hareketini değiştirdiği anlaşıldı.

Düşünün; milyonlarca yıl önce bir asteroidin çarpması Dünya’daki yaşamın seyrini değiştirmişti. Bugün ise insanlık, gelecekte benzer bir tehditle karşılaşması durumunda gök cisimlerinin yörüngesini değiştirebilmek için deneyler yapıyor.

Ancak uzaya ilişkin her gelişmenin aynı ölçüde iyimser karşılanabileceğini düşünmüyorum. ABD Federal İletişim Komisyonu, bu hafta SpaceX’e uzayda veri merkezi olarak çalışabilecek bir milyona kadar uydu konuşlandırma izni verdi. Reuters’ın aktardığı bu projenin tamamının gerçekleşip gerçekleşmeyeceği henüz belirsiz. Güneş enerjisinden yararlanarak uzayda veri işlemek cazip bir fikir olsa da astronomik gözlemler, yörünge güvenliği ve uzay kirliliği açısından ciddi soruları beraberinde getiriyor.

Dünya’nın kaynaklarını kullanırken yaptığımız hataları uzaya taşımamak gerektiğini düşünüyorum.

Bu haftanın gelişmeleri bana bir kez daha gösterdi ki insanlık artık evrenin yalnızca meraklı bir gözlemcisi değil. Maddenin yapısına, yaşamın biyolojik mekanizmalarına ve gök cisimlerinin hareketlerine müdahale edebilecek araçlar geliştiriyoruz.

Fakat bilimsel bilgi bize bir şeyi yapabilme gücü verirken, onu yapmanın doğru olup olmadığına karar vermek hâlâ bize düşüyor.

Gelecekte medeniyetimizin gelişmişliğini belki de ne kadar büyük işler başarabildiğimiz değil, sahip olduğumuz gücü ne kadar bilinçli kullanabildiğimiz belirleyecek.