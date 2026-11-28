Her evin kendine has bir kokusu vardır. Gözlerimi kapatsalar, daha önce girdiğim, kokusunu bildiğim evlerden herhangi birine götürseler beni, hangi evde olduğumu söyleyebilirim. Her evin kendine mahsus, içinde yaşayan İnsanların sinmiş olduğu bir kokusu olduğuna inanıyorum.

Memlekete, ailemin evine gittiğimde daha kapıdan girerken karşılıyor beni o koku. Babamın oturduğu koltuğa oturuyorum, Babam kokuyor her yer. Ne garip, o evdeyken kokunun farkına bile varmıyordum. Öylesine alışmışım ki, varlığını ancak oradan uzaklaştığımda hatırlıyorum.

Kendi evime ilk çıktığım günleri hatırlıyorum. Kendime ait bir düzen kurmanın heyecanı vardı içimde. Her şey benim tercihlerimle şekilleniyordu. Fakat bütün bu heyecana eşlik eden, sebebini bir türlü tayin edemediğim bir huzursuzluk da vardı. Bir süre misafir gibi hissettiğimi de söylemeden geçemeyeceğim.

Zamanla alıştım elbette. Kendi evimin de bir kokusu, bir yaşanmışlığı, kendine has bir ruhu oluştu. Fakat o ilk zamanlardaki huzursuzluğumun esasını çok sonraları kavrayabildim.

Meğer ben, babamın kokmadığı koltuklarda oturmaya alışmaya çalışıyormuşum.

İnsan, alıştığı şeylerin ardında ne çok duygu, ne çok hatıra saklı olduğunu bilmiyor. Bir koltuğa duyduğu yakınlığın, bir yastığa başını koyduğunda içine yayılan emniyet hissinin ardında kimlerin olduğunu düşünmüyor.

Oysa ben hep babamın odasında vakit geçirirdim. Kendimi orada saklardım her daim. Babamın koltuğuna, babamın masasına oturmak hep daha keyifli daha huzurlu gelirdi. Aslında ne o koltuğun ne de o masanın özel bir tarafı vardı. Onlara benim için anlam ve kıymet kazandıran, babama ait olmalarıydı.

Annemin doğradığı meyveler de öyleydi. Aynı meyveyi kendim doğradığımda bir türlü o tadı alamazdım. Oysa meyve aynı meyveydi. Annemin elinden yemenin lezzeti hep başka olur benim için.

Kalabalık bir aileyiz, babam işten dönünce evin kalabalığı başka bir anlam kazanır. Sanki ev, onun gelişiyle asıl neşesine kavuşur. Akşam yemekleri sadece yemek yediğimiz vakitler değil, kahkahalar eşliğinde herkes başından geçenleri anlatır, en sıradan hadiseler bile babamın anlatımıyla neşeli birer hikâyeye dönüşür. O sofralarda bizi doyuran sadece annemin yemekleri değil, bir arada olmanın verdiği mutluluktur.

Yemek sonrasında ise babamla küçük kardeşim Hacı Ahmet’in ortak meraklarına şahit olmak apayrı bir keyif. Hacı Ahmet, âdeta babam Hasan Kider’in küçültülmüş hâli, bizim tabirimizle “Junior Hasan”. Babamın elektronik cihazlara, makinelere ve bir şeyler üretmeye olan tutkusu ona da geçmiş. Bir makinayı söker, içinden çıkan parçaları başka parçalarla birleştirir, kimi zaman bir aydınlatma düzeneği, kimi zaman bambaşka bir şey ortaya çıkarırlar.

Baba oğuldan ziyade iki arkadaş gibiler. Bir şeyler üretirken zaman zaman fikir ayrılığına düşer, tatlı sert tartışırlar. Öyle ki tartışmalarını izlemek bile başlı başına bir eğlencedir. Bir bakarsınız birbirlerine kızıyorlar, birkaç dakika sonra hiçbir şey olmamış gibi aynı işin başında, kaldıkları yerden devam ediyorlar.

Onları izlerken hep ayrı bir mutluluk duyarım. Aralarındaki o kendine has iletişim, birbirlerine takılmaları, aynı merakın peşinden koşmaları… Bunların her biri, ailemin evinde geçirdiğim akşamların en sevdiğim ayrıntılarından.

Her evin bir kokusu vardır; benim için ailemin evinin kokusu, sevginin duvarlara sinmiş hâlidir.